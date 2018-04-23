Актеры театра "С улицы Роз" удостоены высших государственных наград

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон объявил о том, что подписал приказ о награждении актеров Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз".

Это сообщение глава государства сделал в Кишиневе, со сцены Национальной филармонии в ходе торжественного открытия фестиваля, посвященного 40-летию театра "С улицы Роз".

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Ордена "Gloria muncii" удостоен Александр Шишкин, звание заслуженного артиста Молдовы присвоено Наталье Ермолаевой, Елене Тендель и Евгению Богнибову.

"Хочу отметить, что Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" — это проект уникальный для нашей страны и для всего мира в целом. Театр был создан одним человеком — Юрием Хармелиным. Он же возглавляет его до сих пор. Вокруг своего детища Хармелин создал целую образовательную систему — театр является учебной базой для городского лицея и для актерского факультета Славянского университета", — написал Додон в соцсетях.

Он добавил, что этот театр принимает активное участие в международном фестивальном театральном движении, представляя нашу Молдову на самых высоких театральных форумах.