Спустя почти 10 лет в Молдове выходит в свет сборник музыки лэутаров

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. В Кишиневе выходит в свет сборник музыки лэутаров, который составил и записал заслуженный деятель культуры Республики Молдова Георгий Бодолика. Официальный релиз альбома состоится 25 апреля, в годовщину со дня рождения знаменитого хранителя музыкальных традиций Молдовы.

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Как сообщил сын Георгия Федоровича, экс-солист российской группы "Премьер-министр" Вячеслав Бодолика, сборник был записан еще в 2009 году, и выпуск диска был их давней с отцом общей мечтой.

"Хотя отец был известным музыкантом, аккордеонистом, заслуженным деятелем искусств, и всю жизнь был окружен музыкой, он никогда не пел на публике, только в кругу семьи, —рассказал Вячеслав. — Теперь у нас есть возможность показать всему миру, как звучит молдавская народная музыка".

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В записи 12 песен лэутаров и в создании сборника участвовали лучшие музыканты Республики Молдова: Георгий Бодолика, Андрей Брудару (кларнет), Василие Думиникэ (аккордеон), Анатол Вицу (альт), Марин Буня (скрипка), Игор Драпак (контрабас), Валериу Кашкавал (цимбалы), Мирча Гуцу (звуковое руководство).

Молодое поколение Молдовы должно услышать эту музыку, еще один шедевр культуры, ментальности и традиционного таланта молдавских исполнителей всех жанров.

Как сообщил участник проекта, продюсер Федор Фомин, альбом под названием "Familia Bodolica" будет представлен на всех цифровых площадках, включая iTunes, Apple Music, Spotify, Yandex Музыка.