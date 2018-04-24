10:41 24 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
40-летие театра С улицы Роз

Театр "С улицы Роз" и библейский Исход: почему эти два явления так похожи

© Sputnik / Николай Костыркин
Культура
Получить короткую ссылку
4020

Театральный Кишинев "гудит" - коллектив Юрия Хармелина дает спектакли один за другим.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" проводит в эти дни фестиваль, посвященный своему 40-летию.

Во вторник на сцене театра, вернее, в Городском театральном лицее, где продолжает работать и выступать этот творческий коллектив, будет дано сразу два спектакля.

Что ждет зрителей

В 16.00 — начало представления постановки по пьесе известного советского и российского драматурга Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна". Сама пьеса появилась в 1980 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ещё ни одно произведение для сцены в те годы не говорило так откровенно о конфликтном взаимоотношении детей и отцов. То, что предложила автор пьесы, оказалось крайне неожиданным для театра советского периода. Неслучайно пьеса была запрещена. Разумовская создала психологическую драму чрезвычайно сильного эмоционального воздействия, поднимающую важные вопросы воспитания молодёжи, которые остаются актуальными и по сей день.

А в 19.00 настанет время "Сиротливого Запада" по Мартину Макдонаху, ирландскому драматургу, сценаристу и кинорежиссёру. Главные герои этой комедии — братья Конноры, связанные обоюдными обидами, страстно обожают шантажировать друг друга. Ненависть друг к другу сдерживается их общей тайной — смертью отца. Спасти двух родственников, отношения которых разрушены, старается священник. И, может быть, любовь братьев к девушке Герлин… Спектакль пронизан иронией, гротеском, чёрным юмором. Режиссёр упивается "макдонаховским" текстом, порой старается явить спектаклю острокомедийный характер, увлекая и артистов.

Оба спектакля поставил художественный руководитель театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин.

В следующие дни зрителей ждут на сказку "По щучьему велению", рок-перу "Белая ворона", моноспектакль "Цветы для Элджерона" и оперетту "Белая акация".

А первым спектаклем фестиваля стал "Мамаша Кураж и ее дети" по пьесе автора идеи эпического театра, немецкого драматурга Бертольда Брехта. О том, как прошла эта абсолютная для Молдовы премьера, мы расскажем в одной и следующих публикаций.

Открытие фестиваля — как это было

Фестиваль открыл концерт в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Одним из его почетных гостей стал президент Молдовы Игорь Додон.

Как потом признались организаторы концерта, визит главы государства стал неожиданностью, а его сообщения, сказанные со сцены — тем более.

Додон объявил о том, что подписал приказ о награждении и присуждении званий актерам театра "С улицы Роз". Кто именно и чего был удостоен, смотрите здесь  >>>

Также глава государства обещал, что проблема недостроенного здания театра "С улицы Роз" в скором времени будет решаться. Были даже названы конкретные цифры >>>

Поздравления театра с 40-летием звучали как со сцены, так и по видеозаписи. Знаменитая актриса, а ныне еще и директор Московского ТЮЗа Нонна Гришаева обратилась с экрана к Хармелину и его сподвижникам, пожелав при возможности познакомиться лично, а также — организовать взаимные гастроли. Звучали поздравления от Никиты Михалкова, Александра Калягина, Александра Олешко, Романа Виктюка. А режиссер Санду Греку предложил Юрию Хармелину совместно ставить спектакли на сцене "Сатирикуса".

В этот вечер театр "С улицы Роз" получил премию имени Кирилла Лаврова за вклад в развитие русского театра.

А приглашенный в Кишинев специально на 40-летие театра народный артист России Юрий Назаров даже прочитал стихи собственного сочинения, правда, отметил при этом, что "спрашивал разрешение и Пушкина, и тот разрешил" что-то написать.

Приятной неожиданностью для всех кишиневцев стало появление на сцене знаменитой Светланы Тома, дорогой нам всем землячки >>>

Также зрители смогли посмотреть фрагменты спектаклей, идущие в театре "С улицы Роз", — "Перепутаница", "Падам… падам", а также номер учащихся Кишиневского театрального лицей.

Пока одни ребята готовились за кулисами, а другие ждали своего выхода в фойе филармонии, журналисты успели поговорить с супругой Юрия Хармелина, директором Еврейского культурного центра КЕДЕМ Стеллой Хармелиной.

"И в моем становлении, и в том, чем я занималась после того, как вышла замуж, есть божие благословение — это мой муж. Он не только муж, он еще и человек, у которого я училась работать руководить, реализовывать большие творческие проекты. Этот театра для меня больше, чем театра, я его люблю, стараюсь помогать тем, что в моих силах. В этом коллективе особая атмосфера", — отметила Стелла Хармелина.

А народный артист СССР, оперный певец Михаил Мунтян даже посетовал, что посмотрел в театре "С улицы Роз" спектакль "Тройкасемеркатуз" по "Пиковой даме" Пушкина позже, чем начал петь Германна в знаменитой опере Чайковского.

"Потому что оттуда, из спектакля театра "С улицы Роз", я почерпнул очень многое для своего героя. Очень интересные мысли в этом спектакле. Я посмотрел почти все постановки, которые шли на этой сцене. Очень жаль, что театр до сих пор без своего дома, но я уверен, что, раз президент страны обещал помочь, то все в этом вопросе будет хорошо", — сказал Мунтян.

Сам же Юрий Хармелин, с которым также побеседовали корреспонденты, не без юмора ответил на вопрос о том, верит ли он, что его театр спустя 40 лет с момента своего создания, наконец-то, обретет свой дом.

"Мы знаем пример, когда целый народ 40 лет странствовал, чтобы затем прийти в землю своих предков. Это хороший пример. Поэтому я веры не теряю", — сказал Хармелин.

По его словам, в эти дни в Кишинев приехали многие из тех, кто прежде служил в театре, но потом по разным причинам покинул Молдову.

"Сегодня в этом зале находятся те, кто играл в самом первом спектакле нашей труппы", — отметил режиссер.

А те, кто пришел на открытие фестиваля, оставили трогательные отзывы в соцсетях и адресовали Хармелину и всем хармелинцам самые теплые пожелания новых творческих взлетов.

По теме

Юрию Хармелину вручили Орден Республики
Юрий Хармелин – о 10-м "Молдфесте" и пути к выздоровлению
Гоголь по-хармелински: мертвые души – персонажи нашей жизни
Актеры театра "С улицы Роз" снялись в "Истории Молдовы"
Теги:
спектакли, сцена, театр, театр "С улицы Роз", Юрий Назаров, Стелла Хармелина, Михаил Мунтян, Юрий Хармелин, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковские сейфы
    Под горячую руку

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Разделенная Литва

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

  • Ветераны возлагают цветы к Бронзовому солдату
    В помощь ветеранам

    В Эстонии началась традиционная, юбилейная, акция "Поможем ветеранам в преддверии 9 Мая!" в поддержку Таллиннского общества участников Второй мировой войны.

  • Трансляция из Овального зала послания президента республики
    Президент говорит

    Стала известна точная дата ежегодного послания президента Беларуси Александра Лукашенко к народу республики и Национальному собранию.

  • Хачапури
    Кулинарная классика

    Американское кулинарное издание посвятило статью грузинскому хачапури, которое становится все более популярным в ресторанах Нью-Йорка.

  • Отдых туристов в Абхазии
    Осторожно, мошенники!

    Около половины туристов выбирают жилье в Абхазии самостоятельно по интернету. Sputnik рассказывает, как не оказаться жертвой мошенников.

  • Извержение грязевого вулкана Торагай в Гарадагском районе Баку, 22 апреля 2018 года
    Жизнь на вулкане

    В результате извержения вулкана в Баку столб огня и дыма поднялся на полкилометра. Sputnik – о том, что происходит сейчас.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я ухожу!

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку после многодневных акций протеста в Ереване и других городах страны.

  • Оползень в Алматинской области вблизи Кольсайских озер
    Ползущая гора

    В Алматинской области Казахстана сошел оползень, который продолжает двигаться к реке Кольсай. Спасатели создали оперативный штаб.

  • Артиллерийские учения
    Небоевое ранение

    В ходе учений в Северной Осетии двое военнослужащих были ранены взрывом мины. Специалисты Минобороны устанавливают обстоятельства ЧП.

  • Банковские сейфы
    Под горячую руку

    Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.

  • Вильнюс, вид Старого города
    Разделенная Литва

    Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие мотосезона 2018
Открытие мотосезона-2018 в Молдове: как это было
Факельную битву устроили в Индии
Десятки людей устроили факельную битву в Индии
Рост цен в Молдове 2017-2018
Рост цен в Молдове: динамика и тенденции

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться