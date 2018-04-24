Театр "С улицы Роз" и библейский Исход: почему эти два явления так похожи

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" проводит в эти дни фестиваль, посвященный своему 40-летию.

Во вторник на сцене театра, вернее, в Городском театральном лицее, где продолжает работать и выступать этот творческий коллектив, будет дано сразу два спектакля.

Что ждет зрителей

В 16.00 — начало представления постановки по пьесе известного советского и российского драматурга Людмилы Разумовской "Дорогая Елена Сергеевна". Сама пьеса появилась в 1980 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ещё ни одно произведение для сцены в те годы не говорило так откровенно о конфликтном взаимоотношении детей и отцов. То, что предложила автор пьесы, оказалось крайне неожиданным для театра советского периода. Неслучайно пьеса была запрещена. Разумовская создала психологическую драму чрезвычайно сильного эмоционального воздействия, поднимающую важные вопросы воспитания молодёжи, которые остаются актуальными и по сей день.

А в 19.00 настанет время "Сиротливого Запада" по Мартину Макдонаху, ирландскому драматургу, сценаристу и кинорежиссёру. Главные герои этой комедии — братья Конноры, связанные обоюдными обидами, страстно обожают шантажировать друг друга. Ненависть друг к другу сдерживается их общей тайной — смертью отца. Спасти двух родственников, отношения которых разрушены, старается священник. И, может быть, любовь братьев к девушке Герлин… Спектакль пронизан иронией, гротеском, чёрным юмором. Режиссёр упивается "макдонаховским" текстом, порой старается явить спектаклю острокомедийный характер, увлекая и артистов.

Оба спектакля поставил художественный руководитель театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин.

В следующие дни зрителей ждут на сказку "По щучьему велению", рок-перу "Белая ворона", моноспектакль "Цветы для Элджерона" и оперетту "Белая акация".

А первым спектаклем фестиваля стал "Мамаша Кураж и ее дети" по пьесе автора идеи эпического театра, немецкого драматурга Бертольда Брехта. О том, как прошла эта абсолютная для Молдовы премьера, мы расскажем в одной и следующих публикаций.

Открытие фестиваля — как это было

Фестиваль открыл концерт в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Одним из его почетных гостей стал президент Молдовы Игорь Додон.

Как потом признались организаторы концерта, визит главы государства стал неожиданностью, а его сообщения, сказанные со сцены — тем более.

Додон объявил о том, что подписал приказ о награждении и присуждении званий актерам театра "С улицы Роз". Кто именно и чего был удостоен, смотрите здесь >>>

Также глава государства обещал, что проблема недостроенного здания театра "С улицы Роз" в скором времени будет решаться. Были даже названы конкретные цифры >>>

Поздравления театра с 40-летием звучали как со сцены, так и по видеозаписи. Знаменитая актриса, а ныне еще и директор Московского ТЮЗа Нонна Гришаева обратилась с экрана к Хармелину и его сподвижникам, пожелав при возможности познакомиться лично, а также — организовать взаимные гастроли. Звучали поздравления от Никиты Михалкова, Александра Калягина, Александра Олешко, Романа Виктюка. А режиссер Санду Греку предложил Юрию Хармелину совместно ставить спектакли на сцене "Сатирикуса".

В этот вечер театр "С улицы Роз" получил премию имени Кирилла Лаврова за вклад в развитие русского театра.

А приглашенный в Кишинев специально на 40-летие театра народный артист России Юрий Назаров даже прочитал стихи собственного сочинения, правда, отметил при этом, что "спрашивал разрешение и Пушкина, и тот разрешил" что-то написать.

Приятной неожиданностью для всех кишиневцев стало появление на сцене знаменитой Светланы Тома, дорогой нам всем землячки >>>

Также зрители смогли посмотреть фрагменты спектаклей, идущие в театре "С улицы Роз", — "Перепутаница", "Падам… падам", а также номер учащихся Кишиневского театрального лицей.

Пока одни ребята готовились за кулисами, а другие ждали своего выхода в фойе филармонии, журналисты успели поговорить с супругой Юрия Хармелина, директором Еврейского культурного центра КЕДЕМ Стеллой Хармелиной.

"И в моем становлении, и в том, чем я занималась после того, как вышла замуж, есть божие благословение — это мой муж. Он не только муж, он еще и человек, у которого я училась работать руководить, реализовывать большие творческие проекты. Этот театра для меня больше, чем театра, я его люблю, стараюсь помогать тем, что в моих силах. В этом коллективе особая атмосфера", — отметила Стелла Хармелина.

А народный артист СССР, оперный певец Михаил Мунтян даже посетовал, что посмотрел в театре "С улицы Роз" спектакль "Тройкасемеркатуз" по "Пиковой даме" Пушкина позже, чем начал петь Германна в знаменитой опере Чайковского.

"Потому что оттуда, из спектакля театра "С улицы Роз", я почерпнул очень многое для своего героя. Очень интересные мысли в этом спектакле. Я посмотрел почти все постановки, которые шли на этой сцене. Очень жаль, что театр до сих пор без своего дома, но я уверен, что, раз президент страны обещал помочь, то все в этом вопросе будет хорошо", — сказал Мунтян.

Сам же Юрий Хармелин, с которым также побеседовали корреспонденты, не без юмора ответил на вопрос о том, верит ли он, что его театр спустя 40 лет с момента своего создания, наконец-то, обретет свой дом.

"Мы знаем пример, когда целый народ 40 лет странствовал, чтобы затем прийти в землю своих предков. Это хороший пример. Поэтому я веры не теряю", — сказал Хармелин.

По его словам, в эти дни в Кишинев приехали многие из тех, кто прежде служил в театре, но потом по разным причинам покинул Молдову.

"Сегодня в этом зале находятся те, кто играл в самом первом спектакле нашей труппы", — отметил режиссер.

А те, кто пришел на открытие фестиваля, оставили трогательные отзывы в соцсетях и адресовали Хармелину и всем хармелинцам самые теплые пожелания новых творческих взлетов.