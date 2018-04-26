В КЕДЕМе открылась выставка, посвященная евреям Литвы

Экспозиция посвящена борьбе многомиллионного народа за выживание в годы нацистской оккупации, а также - послевоенному времени.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. В Кишиневе, в Еврейском культурном центре КЕДЕМ состоялось открытие выставки, посвященной еврейскому населению Литвы.

Экспозицию подготовило Посольство Литвы в Молдове.

"Эта выставка охватывает исторический период Второй мировой войны и послевоенного времени, когда выжившие после Катастрофы, вернулись в свои дома и сделали все возможное, чтобы начать жизнь заново. Но в мире, победившем нацизм, тоже было немало фатальных ошибок, и в жернова истории очень часто попадали ни в чем не повинные люди", — отметила директор центра КЕДЕМ Стелла Хармелина.

По ее словам, история народов Молдовы и Литвы непростая, и эта выставка "возможность для нас и наших детей осмыслить пагубные трагедии прошлого, чтобы понять, что зависит от каждого из нас, не желающих повторять ошибки прошлого".

"Еврейская жизнь прежде кипела и в Кишиневе, и в Вильнюсе. Именно литовский диалект идиша стал основой для литературного варианта этого языка. Евреи проживают в наших странах около 600 лет и стали одной из основ современной этнической палитры и Молдовы, и Литвы", подчеркнула Хармелина.

Она добавила, что выставка, представленная в Кишиневе, также "поедет" и в Бельцы, в Государственный университет имени Алеко Руссо.

Посол Литвы в Молдове Римантас Латакас рассказал о том, что сотрудничеством дипмиссии его страны в РМ и КЕДЕМа началось несколько лет назад.

Дипломат уверен, что Литве и Молдове необходимо делиться культурными связями и укреплять гуманитарное сотрудничество.