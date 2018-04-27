Максим Гнатюк в полной боевой готовности перед выходом на сцену "Ты супер!"

Конкурсант из Молдовы старается сделать свое пребывание в Москве как можно более интересным.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. В субботу на сцену проекта "Ты супер!" в Москве выйдет наш соотечественник — бельчанин Максим Гнатюк.

Ранее 18-летний конкурсант прошел в следующий тур второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik. Для своего выступления участник из Молдовы выбрал сложную композицию на итальянском языке "Il mondo". Все члены жюри поддержали участника, нажав "зеленую кнопку".

Участник "Ты супер" Максим Гнатюк поздравил женщин с 8 Марта >>>

В эфире радиостудии Sputnik Молдова Максим рассказал о том, чем удивит зрителей в следующем туре.

"На этот раз я буду исполнять песню на русском языке, уже не в академической манере, и ставку сделаю, скорее, не на сам вокал, а на смысл песни", — заявил участник.

Максим также отметил, что в следующем туре приложит все усилия для того, чтобы пройти дальше.

В перерывах между выступлениями и репетициями жизнь у конкурсантов кипит. Например, Максим, Артем Семенов из Латвии, Вера Ярошик из Белоруссии и Мехрона Гайбуллоева из Таджикистана побывали в радиостудии Sputnik в Международный женский день.

Также Гнатюк и Ярошик стали фуд-блогерами. Они отправились в московские рестораны молдавской и белорусской кухни, чтобы узнать, как готовят родную еду за рубежом.

Пожелаем Максиму Гнатюку удачи и будем болеть за него всей страной!

Гнатюк: в следующем туре планирую превзойти самого себя >>>

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.