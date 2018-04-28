"Бриллиантовой руке" - пятьдесят лет: подробности съемок фильма

В 1968 году на киностудии "Мосфильм" была снята культовая советская картина, покорившая десятки миллионов зрительских сердец.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Сегодня найти человека, не смотревшего "Бриллиантовую руку", вряд ли получится. Эту феноменальную детективно-эксцентрическую комедию знают все от мала до велика, а искрометный юмор героев фильма остается актуальным и сегодня, пишет Sputnik Беларусь.

Лента, снятая по мотивам реальной истории, принесла всесоюзную известность Леониду Гайдаю, фильм снискал славу не только в СССР, но и далеко за рубежом.

А вот мировых съемок как раз и не было: при выборе локаций киношники были ограничены хоть и большой, но одной страной. Сцены, переносящие зрителя за границу, на самом деле снимались в Советском Союзе, Гайдай категорически отказался выезжать за пределы страны.

Такой смешной и уникальной картина вышла еще и потому, что, как и многие другие работы Леонида Гайдая, "Бриллиантовая рука" буквально кишит импровизациями легендарных актеров: так, например, сцену, где контрабандист Лелик, стоя в воде, кричит "Идиот, тьфу", принято считать полным экспромтом Анатолия Папанова.

По случаю полувекового юбилея "Бриллиантовой руки" Sputnik предлагает познакомиться с некоторыми интересными фактами со съемочной площадки культовой комедии.

"Бриллиантовая рука" в прокате имела просто сногсшибательный успех. Фильм принес Леониду Гайдаю настоящий триумф. Картину посмотрели 76 миллионов 700 тысяч человек. "Бриллиантовая рука" является третьей по популярности картиной за всю историю советского кинопроката.

© Sputnik / Владимир Вяткин Никулин: настоящий клоун может все

Чтобы Юрий Никулин мог полноценно работать над своей ролью, в "Союзцирке" ему дали полугодовой отпуск. Никому другому такая возможность не выпадала.

Песня "Остров невезения" композитора Александра Зацепина очень не понравилась худсовету. Спасло "остров" только то, что на пробах Андрей Миронов блестяще его исполнил, после чего режиссер Леонид Гайдай настоял на включении композиции в фильм.

Во время съемок картины неожиданно прошел слух, что Юрий Никулин умер. На самом же деле работница гостиницы "Горизонт" обнаружила в подвале тело Никулина, накрытое простыней. В ужасе она не стала приглядываться, а на самом деле это был муляж, сделанный для съемок эпизода, когда Горбунков выпадает из вертолета.

В отличие от других актеров, которые проходили кастинг на свои роли, Юрий Никулин был утвержден изначально. Роль Семена Семеновича Горбункова писалась именно под Никулина. А вот Гешу (Андрей Миронов) Леонид Гайдай сначала видел в исполнении Георгия Вицина. На роль Лелика (Анатолий Папанов) также пробовались актеры Михаил Пуговкин и Леонид Сатановский. А соблазнительницу (Светлана Светличная) должна была исполнить Клара Лучко.