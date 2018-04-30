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Максим Гнатюк

Какой номер подготовил житель Бельц Максим Гнатюк для шоу "Ты супер!"

© Sputnik /
Культура
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (89)
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Конкурсант из Молдовы старается сделать свое пребывание в Москве как можно более интересным.

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. В понедельник, 30 апреля, на сцену проекта "Ты супер!" в Москве выйдет наш соотечественник — бельчанин Максим Гнатюк.

Ранее 18-летний конкурсант прошел в следующий тур второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik. Для своего выступления участник из Молдовы выбрал сложную композицию на итальянском языке "Il mondo". Все члены жюри поддержали участника, нажав "зеленую кнопку".

В эфире радиостудии Sputnik Молдова Максим рассказал о том, чем удивит зрителей в следующем туре.

"На этот раз я буду исполнять песню на русском языке, уже не в академической манере, и ставку сделаю, скорее, не на сам вокал, а на смысл песни", — заявил участник.

Максим также отметил, что в следующем туре приложит все усилия для того, чтобы пройти дальше.

В перерывах между выступлениями и репетициями жизнь у конкурсантов кипит. Например, Максим, Артем Семенов из Латвии, Вера Ярошик из Белоруссии и Мехрона Гайбуллоева из Таджикистана побывали в радиостудии Sputnik в Международный женский день.

Также Гнатюк и Ярошик стали фуд-блогерами. Они отправились в московские рестораны молдавской и белорусской кухни, чтобы узнать, как готовят родную еду за рубежом.

Пожелаем Максиму Гнатюку удачи и будем болеть за него всей страной!

Гнатюк: в следующем туре планирую превзойти самого себя >>>

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и покорить большую сцену. Во втором сезоне конкурса "Ты супер!" принимают участие 82 ребенка в возрасте от восьми до 18 лет из России, Беларуси, Молдовы, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Южной Осетии и Германии.

Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (89)
Теги:
ты супер, игра, полуфинал, Максим Гнатюк
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