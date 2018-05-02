Звезда российского ТВ научилась хорошо одеваться в Гагаузии

Тутта Ларсен рассказала о том, как хороший вкус помог ей приобрести эксклюзивный товар из стран Восточного блока, поступавший в советское время в магазины МССР.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Известная российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко) рассказала о том, что в ее семье модно одевались благодаря… гагаузской Чадыр-Лунге.

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В этом населенном пункте на юге Молдовы жила бабушка Тутты по линии отца. Чадыр-Лунга уже тогда была районным центром, и там располагалось два больших по местным меркам универмага.

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"Туда из близлежащей социалистической Румынии попадали немыслимые для тогдашних советских граждан югославские плащи, гэдээровские ботинки, чехословацкие брюки. А поскольку в Гагаузии вся эта роскошь никому не нужна, универмаг был завален дефицитом. Поэтому от бабушки мы всегда уезжали к себе в Донецк с нарядами", — рассказала Ларсен одному из российских изданий.