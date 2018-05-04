DoReDoS раскрыли секреты своего номера на "Евровидении-2018"

Участники DoReDoS рассказали подробности подготовки и раскрыли секреты своего номера, который представят на популярном песенном конкурсе.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Номер молдавской группы DoReDoS на песню "My lucky day" уже во время первой репетиции покорил приехавших на "Евровидение-2018" в Лиссабон журналистов. Пока лишь они, режиссер всего шоу и операторы смогли целиком увидеть выступление представителей Молдовы, а зрителям предстоит подождать еще несколько дней – до второго полуфинала.

Пока же участники коллектива раскрыли несколько секретов о подготовке номера и замысле постановщика.

История обо всех: каждый найдет свое

Солистка коллектива Марина Джундиет рассказала, что в этом номере каждый сможет распознать себя.

"Это история взаимоотношений женщины и двух мужчин. На сцене — дверь в наши дома. Никто из зрителей не знает, что мы там делаем, а это очень интересно. Каждый может представить свою историю", — сказала Джундиет.

© Sputnik / Miroslav Rotari DoReDoS спели "My lucky day" на русском языке

Народный артист России Филипп Киркоров, автор конкурсной песни DoReDoS "My lucky day" вместе с поэтом Джоном Баллардом, подчеркнул, что телезрителям будет, о чем вспомнить во время просмотра номера.

"Думаю, что у каждого из нас в жизни есть что-то похожее. Миллионы зрителей, которые будут смотреть на Евровидении выступление Молдовы, представят себе и вспомнят что-то похожее", — сказал Киркоров.

Кропотливая работа — репетиции от заката до рассвета

Чтобы зрители насладились выступлением молдавской группы в полной мере, артистам пришлось долго работать. Кстати, вместе с DoReDoS на сцене будут еще три человека – артисты из Украины и Швеции.

"У нас было два периода репетиций. Занимались по три раза в день с утра до полуночи. По окончании "Евровидения" мы покажем, что происходило за стеной. Это очень интересно", — сказал Киркоров.

Джундиет, в свою очередь, подчеркнула, что номер технически очень сложный, так как состоит из огромного количества передвижений.

"Если бы вы видели, что происходит за стеной, при этом нужно держать себя в руках, точно знать свое место, время, когда открыть окно, закрыть. Там очень много приспособлений. Если чего-то не сделать, можно получить травму. Но у нас классная команда. Работающие с нами ребята из Швеции сразу поняли нас и режиссера", — сказала Джундиет.

Артистка добавила, что на подготовку ушло очень много времени.

"Мы репетировали неделю в марте, сразу после национального отбора, и еще пять дней буквально перед отъездом в Португалию оттачивали номер с утра и до вечера", — отметила Джундиет.

Евгений Андриянов же обратил внимание на то, что, когда выполняются все технические действия, важен и вокал.

"Когда открываем окна и двери, нужно еще петь. На самом деле это очень сложно, поэтому мы перед каждой репетицией разогреваемся, мы каждый день бегаем – нужна серьезная физическая подготовка", — рассказал артист.

Покорить зрителей и жюри

Первый этап на пути к успеху DoReDoS уже прошли. На первой же репетиции они смогли удивить журналистов, не раз приезжавших на "Евровидение". При этом продемонстрированное сами ребята оценивают сдержанно.

"Думаю, что вышло неплохо, но мы можем лучше, потому что это была лишь первая официальная репетиция, когда мы почувствовали сцену, оценили качество звука – оно на высшем уровне. Сцена очень красивая и удобная", — призналась Джундиет.

Заслуженные артисты Молдовы, это звание участникам группы DoReDoS присудили после победы на "Новой волне", поставили перед собой цель – покорить своим выступлением публику со всех уголков мира.

"Нам важна оценка зрителей. Мы артисты, поем для тех, чье сердце можем тронуть. Надеемся, что сможем зацепить и профессиональное жюри, потому что у них другой, профессиональный взгляд на номер. Очень надеемся, что все получится, как надо, что все карты сложатся в одну колоду, и мы сможем завладеть сердцами и публики, и жюри", — заключила Джундиет.

Еще одна, уже финальная репетиция перед конкурсным выступлением, у DoReDoS пройдет 5 мая.

© Sputnik / Rodion Proca Продюсер: Молдова всегда готова провести у себя Евровидение

Когда и за кого болеть?

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

© Sputnik / Yana Zaharova / Евровидение 2018 в Молдове - то, что осталось за кадром 23

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".