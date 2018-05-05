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Группа DoReDoS представит Молдову на Евровидении-2018 в Лиссабоне

Группа DoReDoS хочет привезти "Евровидение" в Кишинев

© Sputnik / Yana Zaharova /
Культура
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Тема:
Евровидение 2018: новости, комментарии, прогнозы (38)
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Представители Молдовы на "Евровидении-2018" хотели бы, чтобы этот конкурс в следующем году прошел в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Участники молдавской группы DoReDoS, представляющей нашу страну на "Евровидении-2018", пожелали, чтобы этот песенный конкурс в следующем году прошел в Кишиневе. Об этом они заявили в рамках пресс-конференции в Лиссабоне в субботу, состоявшейся по итогам их второй репетиции на португальской сцене.

"Мы надеемся, что зрители и жюри поставят нам хорошие оценки. Хотим занять достойное место и очень надеемся, что "Евровидение" приедет в Кишинев", — сказала Марина Джундиет, отвечая на вопрос о том, какое место группа ожидает занять в финале шоу.

В свою очередь, народный артист России Филипп Киркоров, автор конкурсной песни DoReDoS "My lucky day" вместе с поэтом Джоном Баллардом, подчеркнул, что "Евровидение тем и интересно, что здесь никто никому и ничего не гарантирует". 

DoReDoS - My Lucky Day - Exclusive Rehearsal Clip - Moldova - Eurovision 2018
© Youtube / Eurovision Song Contest
Вторая репетиция DoReDoS на Евровидении-2018: такого вы еще не видели

"Только Бог знает, что произойдет через неделю. Мы ничего не знаем, но мы здесь, потому что хотим на высоком уровне представить прекрасную страну. Не важно, каким будет итоговое место. Конечно, все хотят победить, и мы – не исключение. Но наша главная задача –  чтобы миллионы зрителей получили удовольствие от нашего выступления. И если жители Молдовы станут счастливей, это станет лучшей наградой для нас", — сказал Киркоров.

В целом, артисты остались довольны финальной репетицией номера, первый выход на сцену в Лиссабоне состоялся 1 мая.

"Вторая репетиция прошла хорошо, но есть несколько деталей, которые нам предстоит поменять, но это мелочи. Звук очень качественный. Спасибо людям, которые с нами работают", — сказала Джундиет.

Исполнительница добавила, что "история, которую группа показывает на сцене, – история из реальной жизни".

"Главная идея – это частая жизнь человека, когда он переступает порог дома. Дверь закрыта, но нужно видеть открытое окно. А еще, мне кажется, что нужно уметь смеяться над собой. Это очень важно в нашей жизни", — сказала Джундиет.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая. 

Группа DoReDoS представит Молдову на Евровидении-2018 в Лиссабоне
© Sputnik / Yana Zaharova /
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В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".

Тема:
Евровидение 2018: новости, комментарии, прогнозы (38)

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Теги:
Евровидение, "DoReDoS", Лиссабон, Общество
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