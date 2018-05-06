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Группа DoReDoS представит Молдову на Евровидении-2018 в Лиссабоне

"Фишки" Евровидения: чем удивляла Молдова раньше, и на что способна сейчас

© Sputnik / Yana Zaharova /
Культура
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Тема:
Евровидение 2018: новости, комментарии, прогнозы (39)
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Приближается Международный песенный конкурс Евровидение 2018. Молдову в этом году представит группа DoReDoS. В преддверии первого полуфинала конкурса Sputnik Молдова вспоминает, кто еще защищал честь нашей страны, и чем они удивляли публику.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Престижный конкурс в 2018 году пройдет в Лиссабоне, в столице Португалии. Два полуфинала Евровидения состоятся 8 и 10 мая, а финал 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран.

Sputnik Молдова предлагает вспомнить, кто представлял нашу страну в разные года, чем они запомнились и как удивляли публику.

Бабушка и барабан

История Молдовы на конкурсе "Евровидение" началась в 2005 году. Тогда в Киев отправилась группа "Здоб ши Здуб".

Ирина Мироник
© Sputnik / Rodion Proca
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Там они исполнили зажигательную песню с стиле фолк-рок "Bunica bate toba", что значит — "Бабушка бьет в барабан". На сцене была и та самая бабушка (Лидия Беженару), которая задорно била в барабан. Лихие музыканты из Молдовы завели зал и прошли в финал, где "запрыгнули" аж на шестое место. Это достижение долгие годы будет оставаться недосягаемым для артистов из Молдовы.

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К слову, молдавская бабушка запомнилась организаторам конкурса. На Евровидении в 2016 году ведущие концерта представили публике пародийную ретроспективу некоторых лучших выступлений на этом престижном музыкальном соревновании. Одной из героинь номера стала… пародия на "бунику", бьющую в барабан.

Одним движением руки — брюки превращаются…

В 2006 году молдавским участникам Наталье Гордиенко и Арсению Тодерашу не удалось повторить успех своих предшественников, они заняли лишь 20 место. Публику артисты удивили переодеваниями: Гордиенко за три минуты выступления сменила несколько нарядов. 

Скрипка и рок-музыка

В следующем 2007 году на конкурс отправили Наталию Барбу. Певица спела композицию в стиле альтернативного рока. Успела и сыграть на скрипке, и показать свой мощный вокал. Зрителям запомнилась своей красотой и показавшимся многим чересчур откровенным нарядом. Наталия Барбу прошла в финал и заняла достойное десятое место.

Хора из Молдовы

Представить Молдову на конкурсе довелось и одной из самых успешных певиц страны — Нелли Чобану. На конкурсе, который проходил в Москве в 2009 году, она спела зажигательную песню "Hora din Moldova". На сцене профессиональные танцоры исполнили народные молдавские танцы, ту же самую хору. В финале Нелли Чобану заняла 14-е место, а в Молдове "Хора" стала хитом.

Первое появление Epic Sax Guy

В 2010 году на Евровидение отправилась группа Sunstroke Project и певица Оля Тира. Зажигательная песня "Run away" со звуками скрипки и саксофона, несмотря на свою популярность в интернете, заняла лишь 22 место в финале. После конкурса разные ролики с перформансом саксофониста группы Сергеем Степановым стали вирусными, а сам музыкант получил прозвище Epic Sax Guy.

Возвращение "Здоб ши Здуб"

Музыканты решили вновь проверить свои силы уже в 2011 году. Зрители услышали взрывную песню "So lucky". Это выступление Молдовы запомнилось оригинальностью, высокими "кушмами" на музыкантах и разъезжающей по сцене девушкой в образе феи. Группа заняла 12-е место в финале.

Паша Парфений и Алена Мун

В 2012 и 2013 году на Евровидение от Молдовы отправились Паша Парфений и Алена Мун.

В 2012 году Паша Парфений представил публике очень яркий и комический номер к песне с национальными мотивами "Lăutar". На сцене в качестве бэк-вокала с ним появилась Алена Мун, которая отправилась на конкурс в следующем году с сольной композицией.

Певица выиграла национальный отбор с песней "O mie" на английском языке, но на конкурсе, который тогда проходил в шведском городе Мальмё, она исполнила композицию на государственном языке. Одним из авторов песни стал Паша Парфений, он же и аккомпанировал певице на фортепиано. Молдова запомнилась всем благодаря качественной постановке номера. Артистка спела в белом платье, на протяжении выступления оно подсвечивалось разными цветами. Кульминация вышла очень экспрессивной — певица в платье стала подниматься вверх, а на ее одеянии появились молнии, а затем пламя.

Первая бронза на Евровидении

По-настоящему крупного успеха Молдова добилась в 2017 году. На Евровидение вновь отправилась группа SunStroke Project.

Возвращение получилось триумфальным. Легкая песня "Hey, mama" заняла в финале третье место. Это выступление Молдовы отличалось от других участников стильной и простой постановкой. А Филипп Киркоров даже посчитал, что конкурс на деле выиграла Молдова.

Были на конкурсе и неудачи. В разные года в финал не смогли пробиться Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, украинский певец Эдуард Романюта и Лидия Исак. Все композиции были хороши по-своему — песня Джеты Бурлаку "A century of love" была легкой и мелодичной, но зрители ее не оценили. Кристина Скарлат представила сложную по исполнению песню "Wild soul", Эдуард Романюта поехал на конкурс с танцевальным и современным треком "I Want Your Love", а Лидия Исак исполнила удивительную по красоте и голосу песню "Falling Stars". Но, к сожалению, во все эти разы европейские зрители сочли соперников сильнее наших артистов.

Чего ждать от Молдовы в 2018 году?

В этом году честь нашей страны поехала защищать группа DoReDos в творческом союзе с Филиппом Киркоровым, который и написал для музыкантов песню "My lucky day"с поэтом Джоном Баллардом.

Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Артисты уже провели в Лиссабоне первую репетицию. Журналисты, приехавшие на конкурс, единогласно признали номер DoReDoS лучшим по итогам третьего репетиционного дня.

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Костюмы артисты выбрали таким образом, чтобы они повторяли цвета молдавского триколора. Вместе с вокалистами в постановке участвуют три танцора, двое мужчин и девушка, которые дублируют образы исполнителей.

Широкой публике представили лишь часть выступления, чтобы сохранить интригу до начала шоу.

DoReDoS - My Lucky Day - First Rehearsal - Moldova - Eurovision 2018
© Youtube / Eurovision Song Contest
DoReDoS удивили всех на первой репетиции Евровидения-2018

Ранее Филипп Киркоров уже готовил участников Евровидения — это были Дима Билан, Дмитрий Колдун, Ани Лорак, сестры Толмачевы и Сергей Лазарев.

Все они выступили на конкурсе успешно. Киркоров уже стал известен как постановщик зрелищного шоу. Каждый год никто не знает, чего ждать от его подопечных.

Молдавские исполнители уже показали часть задумки номера, но вполне возможно, что это далеко не все, и нас с вами ждет сюрприз.

Тема:
Евровидение 2018: новости, комментарии, прогнозы (39)

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Теги:
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