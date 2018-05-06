Миф или реальность: ядро, на котором летал Мюнхаузен, выставлено в Бендерах

Туристы со всего мира едут в Бендерскую крепость, чтобы "оседлать" ядро, на котором "летал" тот самый Мюнхаузен.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik, Елена Комолова. Строительство крепости началось в 1538 году после вхождения Бендер в состав Османской империи.

© Sputnik / Таисия Воронцова Молдавские легенды: Суворов брал Бендеры

Выгодное стратегическое положение на возвышенном берегу Днестра недалеко от его впадения в Чёрное море сделало город одним из опорных пунктов борьбы турок против России.

"Крепкий орешек" на османских землях

Бендерскую крепость называли "крепким замком на османских землях".

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Ее пытались в свое время взять господари Александр Корня, Ион Водэ Лютый вместе с казаками гетмана Ивана Сверческого, запорожские казаки во главе с гетманом Григорием Лободой и Северином Наливайко.

Вообще крепость была отличным оборонным сооружением, вплоть до конца ХХ столетия.

А в 1709 году после провала в битве под Полтавой крепость дала приют мятежному гетману Ивану Мазепе – украинскому гетману, того времени, который позже там и умер.

Момент славы с бароном Мюнхгаузеном

В 1737 году Бендерскую крепость штурмовала русская армия под предводительством фельдмаршала Бурхарда Миниха, до этого овладевшая Очаковым.

© Sputnik / Irina Leahova Загадочные подземелья Бендер и народные легенды о них

Кстати, в те годы в компании участвовал барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, который добровольно прибыл в качестве пажа в свиту герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Крепость взять не удалось. Османская артиллерия держала под прицелом переправу через Днестр, и русским войскам пришлось уйти. Однако память осталась. И у стен той крепости стоит ядро, на котором "летал" тот самый Мюнхгаузен.

Что же там произошло на самом деле?

В июле-сентябре 1770 года 33-тысячная русская армия под командованием графа Петра Ивановича Панина осаждала Бендерскую крепость, которую защищал 18-тысячный турецкий гарнизон. Атака началась со взрыва огромного ядра весом 400 пудов пороха. Эта история и легла в основу знаменитой истории Рудольфа Эриха Распэ о полете Мюнхаузена на ядре. На огромном снаряде сегодня любят фотографироваться туристы.

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В Бендерской крепости не проходит никаких ключевых реставраций, однако есть музей орудий пыток и исторический музей, билеты на экспозиции которых входят в стоимость посещения всего объекта.