Что знал Гомер о Молдавии

История древней Молдавии хранит много тайн, которые еще предстоит открыть

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Богатейшая, удивительная и мистическая древняя история Молдавии – предмет пристального изучения специалистов и любителей древностей многих стран.

© Sputnik / Vladimir Rodionov Когда в Молдавии жили Боги

Трипольская археологическая культура, одним из центров которой и была Молдавия, генетически связана с соседними: Винча – в Сербии и Каранова – в Болгарии.

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Именно здесь, в Северо-Западном Причерноморье, в т.ч. в Молдавии, разворачивались события, определившие ход истории древней Европы.

Предположительно в IV – III тыс. до новой эры произошел контакт трипольцев с представителями ямной культуры. В результате начали формироваться новые этносы. Поэтому можно без преувеличения говорить о том, что территория современной Молдавии являлась колыбелью для многих европейских народов.

В научной литературе некоторые исследователи уже высказывали предположения о том, что пеласги проникли на Балканы из-за Дуная – они якобы и были потомками трипольцев или индоевропейцев. Вопрос о происхождении пеласгов до сих пор является дискуссионным.

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Однако еще IX веке до новой эры ставший впоследствии знаменитым древнегреческий поэт Гомер в своей бессмертной поэме Илиада, описывая Троянскую войну, отмечал:

К морю кариян ряды и стрельцов криволуких пеонов,

Там же лелегов дружины, кавконов и славных пеласгов;

В этих строчках Гомер упоминает в одном ряду дружины лелегов, кавконов и пеласгов. Дело в том, что кавконы (в изданиях Птолемея на латинском языке – caucoensij) упоминаются во II веке новой эры географом из Александрии Клавдием Птолемеем среди народов Дакии, а точнее – будущего Молдавского княжества и Трансильвании.

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Известно также, что Карпатские горы в древности называли Кавкасийскими. Выходит, что кавконы Гомера прибыли на помощь Трое из древней Молдавии. Такие факты заставляют по-новому взглянуть на древнюю историю, а заодно на досуге перечитать Гомера.

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Впрочем, отметим, что о кавконах есть разные мнения. Например, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сообщается, что кавконы – народ неизвестного происхождения – скифы или македоняне, или пеласги.