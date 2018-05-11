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Группа DoReDoS из Молдовы с песней My Lucky Day во время выступления на Евровидении-2018.

DoReDoS и Киркоров прокомментировали выход в финал "Евровидения"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Тема:
Молдова на Евровидении 2018 (56)
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Группа DoReDoS представит Молдову в финале "Евровидения" - как прокомментировали свое выступление участники коллектива и написавший им песню Филипп Киркоров?

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Участников молдавской группы DoReDoS переполняли эмоции после выхода в финал песенного конкурса "Евровидение-2018", который проходит в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

"Спасибо всем, кто проголосовал за нас этим вечером. Я очень счастлива и взволнована. Еще раз спасибо, голосуйте за нас и в финале", — сказала на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг полуфинала Марина Джундиет.

Коллектив из Молдовы выступил с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

"Я горжусь моими ребятами. Мы постарались сделать трехминутный музыкальный спектакль на сцене "Евровидения". Это было сложно, но, раз мы оказались здесь, мне кажется, у нас получилось", — сказал Киркоров. 

Группа DoReDoS представит Молдову на Евровидении-2018 в Лиссабоне
© Sputnik / Yana Zaharova /
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Вместе с DoReDoS в финал вышли представители Сербии (Sanja Ilić & Balkanika), Венгрии (AWS), Украины (MELOVIN), Швеции (Benjamin Ingrosso), Австралии (Jessica Mauboy), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Lea Sirk) и Нидерландов (Waylon). Представлявшая Россию Юлия Самойлова не вошла в число финалистов.

"У нас интернациональная команда представляет Молдову. Это люди из Молдовы, Греции, Украины, а я представляю Россию и Болгарию. Сегодня я очень расстроился за Юлию Самойлову. Мне действительно грустно, потому что она — бриллиант. Юлия, ты — храбрая и сильная", — сказал Киркоров.

Певица Юлия Самойлова (Россия) и артисты шоу-балета Тодес во время выступления на Евровидении-2018
© Sputnik / Владимир Астапкович
Певица Юлия Самойлова (Россия) и артисты шоу-балета "Тодес" во время выступления на "Евровидении-2018"

По итогам жеребьевки стало известно, что DoReDoS выступят во второй половине финала конкурса.

Из первого полуфинала в решающую стадию попали исполнители из Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О'Шонесси). 

Солистка группы DoReDoS Марина Джундиет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, в финале 12 мая выступят Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".

Тема:
Молдова на Евровидении 2018 (56)

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Теги:
результат, песенный конкурс, финал, конкурс, полуфинал, Евровидение-2018, Марина Джундиет, Юлия Самойлова, DoReDoS, Филипп Киркоров, Португалия, Лиссабон, Молдова, Россия
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