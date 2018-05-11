"Евровидение-2018": путь DoReDoS к финалу конкурса

Главная музыкальная интрига года: остались сутки до того, как станет известен победитель "Евровидения".

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Уже в субботу определится победитель 63-го Международного песенного конкурса "Евровидение-2018", который в этом году проходит в Лиссабоне (Португалия). За главную награду поборется и яркое трио из Молдовы — группа DoReDoS.

В финале участвуют конкурсанты из 26 стран. DoReDoS выйдут на сцену 19-ми по счету. С порядком выступления остальных артистов можно ознакомиться здесь.

Трансляцию, которая стартует в субботу в 22.00 по кишиневскому времени, будут вести на большом экране на главной площади молдавской столицы, куда могут прийти все желающие и поболеть за соотечественников.

Молдова в финале

Коллектив из Молдовы с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард, уверенно выступил как на этапе национального отбора, так и в полуфинале международного конкурса "Евровидение", где зрители встретили номер представителей нашей страны самими громкими овациями среди всех участников.

"Впереди финал конкурса. Уже завтра, 12 мая, станет известен победитель и страна, в которой будет проходить 64-й по счету самый популярный и известный конкурс во всем мире. Ну, а я еще раз обращаюсь к России поддержать Молдову в финале", — написал Киркоров в своем Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 11 Май 2018 в 3:51 PDT

За DoReDoS держит кулаки и президент Молдовы

Молдавский лидер Игорь Додон, который поддерживает DoReDoS, прокомментировал выход музыкального коллектива в решающую стадию.

"Песня "My Lucky Day", автором и продюсером которой является наш добрый друг Филипп Киркоров, была одна из лучших на этой стадии конкурса (полуфинал — ред.). Браво, DoReDoS! В субботу, 12 мая, держим кулаки за нашу команду!", — написал Додон.

DoReDoS настроены на победу

Ранее участники молдавской группы DoReDoS на пресс-конференции в Лиссабоне пожелали, чтобы этот песенный конкурс в следующем году прошел в Кишиневе.

"Мы надеемся, что зрители и жюри поставят нам хорошие оценки. Хотим занять достойное место и очень надеемся, что "Евровидение" приедет в Кишинев", — сказала Марина Джундиет, отвечая на вопрос о том, какое место группа ожидает занять в финале шоу.

Группа DoReDoS из Молдовы с песней "My Lucky Day" во время выступления на "Евровидении-2018". © Sputnik / Владимир Астапкович

Группа DoReDoS из Молдовы с песней "My Lucky Day" во время выступления на "Евровидении-2018". © Sputnik / Владимир Астапкович

Группа DoReDos (Молдавия) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни "Евровидение - 2018" в Лиссабоне © Sputnik / Владимир Астапкович 1 / 3 © Sputnik / Владимир Астапкович Группа DoReDoS из Молдовы с песней "My Lucky Day" во время выступления на "Евровидении-2018".

Киркоров тогда подчеркнул, что "Евровидение" тем и интересно, что здесь никто никому и ничего не гарантирует".

"Мы здесь, потому что хотим на высоком уровне представить прекрасную страну. Не важно, каким будет итоговое место. Конечно, все хотят победить, и мы — не исключение. Но наша главная задача, чтобы миллионы зрителей получили удовольствие от нашего выступления. И если жители Молдовы станут счастливей, это станет лучшей наградой для нас", — сказал Киркоров.

Что пророчат букмекеры?

Букмекеры продолжают прогнозировать победу участницы из Кипра Элени Форейре после второго полуфинала "Евровидения". В тройку фаворитов входят Нетта из Израиля и группа Madame Monsieur из Франции. Таковы данные главных букмекерских контор, опубликованные на сайте eurovisionworld.com.

Как выглядит главный приз Евровидения-2018?

Главный приз международного песенного конкурса "Евровидение", стеклянную статуэтку в виде микрофона, привезли в пятницу на арену Altice в Лиссабоне. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

© Eurovision / Thomas Hanses Главный приз международного песенного конкурса "Евровидение"

С 2008 года победитель "Евровидения" награждается стеклянной статуэткой в виде микрофона. На ней традиционно содержится гравировка с названием города, который принимает конкурс, и флаг страны-хозяйки.

Что мы знаем о DoReDoS?

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".