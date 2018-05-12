Обратная сторона: что делают DoReDoS за декорацией на "Евровидении"

Народный артист России опубликовал видео того, что происходит за стеной, когда участники группы DoReDoS исполняют свой номер на "Евровидении".

КИШИНЕВ, 12 мая – Sputnik. Группа DoReDoS в субботу вечером выступит в финале "Евровидения-2018" с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Номер участников из Молдовы был одним из самых запоминающихся в полуфиналах. Артисты еще до выхода на сцену отмечали сложность его исполнения. И вот теперь народный артист России приоткрыл завесу тайны. Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано то, что происходит с обратной стороны декорации во время исполнения номера.

"А вот это, пожалуй, самое интересное! Что происходит за декорацией во время исполнения "Мy lucky day" DoReDoS, и на какие акробатические подвиги способны артисты, когда есть цель! Это невероятно!", — написал Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 12 Май 2018 в 5:27 PDT

DoReDoS выйдут на сцену под 19 номером. Полностью порядок выхода на сцену конкурсантов 12 мая выглядит так:

1. Украина (MELOVIN)

2. Испания (Amaia y Alfred)

3. Словения (Lea Sirk)

4. Литва (Иева Засимаускайте)

5. Австрия (Сезар Сэмпсон)

6. Эстония (Элина Нечаева)

7. Норвегия (Александр Рыбак)

8. Португалия (Клаудиа Паскоаль)

9. Великобритания (SuRie)

10. Сербия (Sanja Ilić & Balkanika)

11. Германия (Михаэль Шульте)

12. Албания (Евгент Бушпепа)

13. Франция (Madame Monsieur)

14. Чехия (Миколас Йозеф)

15. Дания (Rasmussen)

16. Австралия (Jessica Mauboy)

17. Финляндия (Саара Аалто)

18. Болгария (Equinox)

19. Молдова (DoReDoS)

20. Швеция (Бенжамин Ингроссо)

21. Венгрия (AWS)

22. Израиль (Netta)

23. Нидерланды (Waylon)

24. Ирландия (Райан О'Шонесси)

25. Кипр (Элени Фурейра)

26. Италия (Ermal Meta e Fabrizio Moro)

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".