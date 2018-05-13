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Автор песен для Zdob şi Zdub написал книгу о Штефане Великом

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (286)
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Выходец из Молдовы Алекс Грин создал фантастическое произведение, посвященное молодым годам Штефана Великого.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Помните некогда гремевшую на всю Молдову песню группы Zdob şi Zdub "Цыган и НЛО"? Так вот, автор текста этой композиции, а также слов к другим номерам "Здубов" — наш земляк, а ныне гражданин Израиля Алекс Грин, завершивший повесть "Штефан Великий и Тропа Фэт-Фрумоса".

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Слово — автору

Роман уже опубликован в интернете и ждет своего издателя. Более того, это произведение уже стало предметом интереса продюсеров, которые намерены собрать интернациональную команду для создания художественного фильма по мотивам повести.

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— Это повесть в жанре "фэнтези". Я постарался создать некий волшебный напиток, сотворенный из фактов истории и чарующих преданий фольклора, наполненный знакомыми многим с детства легендами балканских народов. То, что мы читаем на страницах учебников истории и научных монографий, — предстает здесь в несколько ином виде. Но жанр "фэнтези" для того и существует, чтобы через литературный вымысел преподносить аудитории волшебную грань нашей жизни, ее прошлого, настоящего и будущего, — рассказал автор корреспонденту Sputnik.

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Слово об авторе

Алекс Грин — писатель, режиссер и, как он сам о себе говорит, тренер по личностному развитию. Печатался в России, Молдове, Израиле, США в том числе и как Алексей Злотник и Орен Кастали. В 1984 году благодаря рассказу "Герои без антрактов", он стал лауреатом Всесоюзного конкурса фантастических рассказов. В 1997 году рассказ Грина "Рувен-каббалист" по итогам международного конкурса русскоязычной фантастики "Интерпресскон-98" вошел в пятерку лучших в номинации "Короткий рассказ". В 2002 году Алекс Грин стал лауреатом Третьего израильского фестиваля молодежной литературы в номинации "фантастика".

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В 2004 в русскую версию нового диска Zdob şi Zdub под названием "450 Овец" вошли две новые песни на слова Алекса Грина — "Кукушонок", являющийся авторизованным переводом на русский язык молдавской народной баллады, и "Миорица".

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В Кишиневе Алекс Грин 15 лет руководил созданным им Театром пластики и гармоничного развития "Звездный Фрегат".

Особое место в творчестве писателя занимают фольклор, мифология и традиции Балкан и Причерноморья, в том числе и Молдовы. Именно на этой основе написаны его романы "Истребители Богов", "Тропа в Огнеморье" и "Балканпол", — полюбившийся многим читателям цикл повестей на стыке фэнтези и детективного жанра.

О чем эта книга

Итак, Штефан Великий, самый известный и наиболее прославленный победами над врагом правитель Молдовы. Пожалуй, именно он — центральная фигура не только молдавской истории, но и культуры, а также современной государственнической идеологии нашей страны. При нем Молдова достигла своего политического расцвета и проявила себя как полноценное европейское государство, став при этом правопреемницей византийской культуры и, пока не окрепла Московская Русь, несла ответственное бремя Третьего Рима.

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Все, кто хоть что-то знает о прошлом нашей страны, не перестает восхищаться тем вкладом, который внес в этот процесс Штефан Третий Великий, один из ключевых правителей Европы второй половины сурового XV века.

Но Алекс Грин со свойственным ему глубинным, мистическим романтизмом, видимо, задался вопросом, как Штефан стал тем, кем мы его запомнили. Откуда он черпал свою духовную силу? Что сделало его подлинным вождем своего народа? Возможно, ему было ведомо то, о чем никогда не узнает простой смертный, те тайны, которые доступны лишь посвященным?

Так из ответов на вопросы рождалась повесть о Штефане и Тропе Фэт-Фрумоса. Уже в названии мы сталкиваемся с одним из базовых образов молдавских легенд и сказаний. Дальше автор открывает перед нами, на первый взгляд, совершенно необычный, а затем, оказывается, с детства знакомый мир балканского фольклора. В нем есть место не только исконно молдавским калушарам-мистикам, но и злодею-дракону Лауру Балауру, красавице Иляне и грозди винограда как семантическому воплощению идеи вечно цветущей Молдовы. Перед читателями предстают древние даки, народ волков, считающиеся, по одной из версий, предками современных молдаван. Герои переносятся на Крит и едва не попадают в лапы кровавому Минотавру, который, согласно замыслу автора, — ни что иное, как прообраз тура-зубра из легенды об основании Молдовы.Богиня Диана, златоустые сирены сменяют на страницах повести кочевников-ясов — их некоторые современные историки делают "родственниками" скандинавских небожителей. Вот сколько всего вобрала молдавская земля, место, где предания самых разных народов нет-нет, да и дают знать о себе!

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Период жизни наследника молдавского престола Штефана, сына Богдана Второго, придуман автором повести от первой до последней строки. По замыслу Алекса Грина, Штефан, готовясь стать правителем страны, проходит обучение у представителей древних рас, наследников учений, о которых сегодня мы унаследовали лишь гипотезы. Атланты и фракийцы, трансильванские саксы как гипотетические потомки детей, ушедших вслед за знаменитым Гамельнским крысоловом, — все это воплощено в усердно сотканном полотне повествования Алекса Грина.

И, конечно же, писатель не смог обойти стороной тему извечного выбора между добром и злом, верности друзьям и соблазна абсолютной властью.

Обо всем этом можно прочитать в повести "Штефан Великий и Тропа Фэт-Фрумоса", произведении, способном пробудить у представителей всех поколений интерес к прошлому нашей страны как историческому, так и мифологическому.

Станет ли этот замечательный текст основой для создания киноленты, пока ещё неясно, но как литературное произведение он удался и возник в нужное время, когда многие прежние формы искусства практически изжили себя, а новые могут привлечь аудиторию к наследию целых народов.

Тема:
Узнай Молдову! (286)

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Теги:
фэнтези, писатель, книга, история, литература, Алекс Грин, Штефан Великий, Израиль, Молдова, Общество
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