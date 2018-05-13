Группа DoReDoS вошла в десятку на "Евровидении"

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS заняла десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", набрав 209 баллов. Это стало известно по итогам прошедшего в субботу финала, где коллектив выступил с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

Обратная сторона: что делают DoReDoS за декорацией на "Евровидении">>>

Победительницей стала Нетта из Израиля (529 баллов), второе место заняла Элени Фурейра из Кипра (436 очков), а третье место досталось Сезару Сампсону из Австрии (342 балла).

Министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук оценила выступление участников из нашей страны.

"Хорошее выступление у DoReDoS. Хоть песня "Constantine, Constantine" (с ней DoReDoS выступали на Новой волне — ред.) мне нравится больше, но здесь была отличная сценография, хореография и голоса", — написала Бабук на своей странице в соцсети Facebook.

Кстати, до этого в субботу DoReDoS завоевали трофей "Евровидения-2018". Оргкомитет конкурса вручил группе награду "The buzz awards” за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на конкурсе. В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 12 Май 2018 в 8:56 PDT

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".