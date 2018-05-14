"Мисс Молдова-2018": победительница получила квартиру

КИШИНЕВ, 14 мая — Sputnik. В Кишиневе состоялся конкурс "Мисс Молдова-2018". Победительницу выбирали по итогам нескольких раундов. В итоге выиграть удалось 21-летней жительнице Кишинева Тамаре Зарецкой.

Известно, что у нее уже есть опыт в модельной сфере. А ранее она уже завоевала титул "Top Model Moldova-2016". Кстати, за победу в конкурсе "Мисс Молдова-2018" девушка получила в подарок квартиру.

Победительница молдавского конкурса красоты получает право представлять нашу страну на Международных конкурсах "Мисс Европа" и "Мисс Мира".