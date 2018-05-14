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Группа DoReDoS из Молдовы с песней My Lucky Day во время выступления на Евровидении-2018.

Первые впечатления: DoReDoS вернулись в Молдову после "Евровидения-2018"

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Тема:
Молдова на Евровидении 2018 (61)
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Воздушные шары и восторженные поклонники: так встретили DoReDoS в Международном аэропорту Кишинева – что сказали участники группы, вернувшись после участия в "Евровидении-2018"?

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Сложный конкурс, самая высокая конкуренция за последние годы, достойный результат – так в нескольких словах можно описать первые впечатления музыкантов группы DoReDoS, которые в понедельник вечером приземлились в Международном аэропорту Кишинева, прилетев из Лиссабона, где приняли участие в конкурсе "Евровидение".

Счастливый день DoReDoS

Молдавская группа DoReDoS заняла десятое место на 63-м Международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", набрав 209 баллов. Это стало известно по итогам прошедшего 12 мая финала, где коллектив выступил с песней "My lucky day", которую написали народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард.

"В этом году был особенно сложный конкурс. Давно такой конкуренции, такого уровня артистов, присылаемых на "Евровидение", не было. Завязалась тяжелая борьба. Мы сделали все, что смогли, отдали всех себя, всю свою душу, талант, силы, которые у нас были, чтобы показать номер в полуфинале, а в финале сделали больше, чем могли. Десятое место – не так уж и плохо", — призналась Марина Джундиет. 

DoReDoS
© Facebook / DoReDoS
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Евгений Андриянов, в свою очередь, также сказал, что доволен итоговым местом.

"Мы довольны, потому что в первую очередь поставили цель – выйти в финал. Мы это сделали. Затем хотели попасть в топ-10, и у нас получилось. Мы приложили большие усилия, чтобы представить нашу страну хорошо. 12 лет такой серьезной конкуренции не было, как это произошло в этот раз. Думаю, что в таких условиях десятое место – это хорошо, но есть куда стремиться. Мы с ребятами сказали, что через несколько лет возьмем реванш", — сказал артист.

Долгий путь и сложный номер

Когда все эмоции и переживания остались позади, участники признались, что подготовка к конкурсу была очень продолжительной, сложной, а работа проделана кропотливая. 

Группа DoReDoS из Молдовы с песней My Lucky Day во время выступления на Евровидении-2018.
© Sputnik / Владимир Астапкович
DoReDoS и Киркоров прокомментировали выход в финал "Евровидения"

"Наш путь на Евровидение начался сразу после финала национального отбора. На протяжении трех месяцев дома мы были всего пару дней. Мы посетили Прибалтику, были в Израиле, Мадриде, Амстердаме, сделали огромную работу", — подчеркнул Андриянов.

В свою очередь, Сергей Мыца признался, что совсем по-другому представлял себе происходящее на этом популярном музыкальном конкурсе.

"Евровидение" – совсем иной конкурс, чем то, что я себе представлял до того, как попал туда. Находясь на той сцене, в том ритме жизни в течение двух недель, это что-то неописуемое. Это шаг вперед и урок для нас", — рассказал Мыца.

А Марина призналась, что теперь ребята хотят немного отдохнуть от того ритма, в котором пришлось жить последнее время.

"Сейчас мы постараемся отдохнуть, потому что были две недели нереального графика. Если кто-то думает, что "Евровидение" – тот фестиваль, куда можно приехать и погулять по городу, нет, это не так. Мы практически не видели Лиссабон. Каждый день были репетиции, интервью. Мы старались высыпаться и держать себя в форме. Номер был очень сложный. Первый раз, когда мы это увидели, думали – как это сделать, запомнить и хорошо спеть? Поэтому репетиций было очень много – с утра до вечера", — рассказала Джундиет. 

Группа DoReDoS из Молдовы с песней My Lucky Day во время выступления на Евровидении-2018.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Обратная сторона: что делают DoReDoS за декорацией на "Евровидении"

Кстати, работали артисты не зря. Прямо перед финалом оргкомитет конкурса вручил DoReDoS награду "The buzz awards” за самую лучшую сценическую постановку, то есть номер представителей Молдовы признали лучшим на "Евровидении-2018". В голосовании принимали участие тысяча аккредитованных журналистов и членов делегаций стран-участников.

Поддержка помогла, а дружба продолжится

Победители "Новой волны-2017" отправились в Лиссабон при поддержке президента Молдовы Игоря Додона. Он же выступил за то, чтобы при подготовке к конкурсу DoReDoS работали с народным артистом России Филиппом Киркоровым.

"Спасибо нашей команде, Филиппу Киркорову, который был с нами, многому научил, дал уверенность. Спасибо президенту Молдовы Игорю Додону – при его поддержке мы отправились в Португалию и представили страну на высоком уровне. Спасибо, что он помогает молодым талантам", — подчеркнул Андриянов. 

Константин Москович
© Sputnik / Miroslav Rotari
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А еще артисты отметили поддержку зрителей. Кстати, больше всего баллов в финале Молдове присудила Россиия — и жюри, и телезрители отдали первое место DoReDoS, присудив по 12 баллов, то есть в общей сложности 24. На втором месте — Румыния (19 баллов). Телезрители ожидаемо поставили Молдову на первое место, а вот жюри страны-соседки присудили Молдове всего 7 баллов. По 11 очков мы получили от Греции, Армении и Азербайджана, по 10 баллов Молдове присудили Италия, Израиль и Кипр, 9 баллов — Сан-Марино, по 8 — Черногория, Хорватия и Болгария, по 7 — Австрия и Австралия, и только по 6 баллов мы получили от Украины и Белоруссии. Столько же очков DoReDoS отдали Словения, Сербия, Португалия, Франция и Чехия. Еще несколько стран присудили Молдове небольшое количество баллов.

"Хотим сказать спасибо за поддержку всем, кто присылал нам тысячи сообщений. Для нас это очень приятно. Спасибо диаспоре, которая за нас голосовала. Мы получили 12 баллов от России, 12 – от Румынии, 10 баллов от Италии, 6 из Португалии. Очень приятно, что все мобилизовались и проголосовали за нас", — добавил Андриянов. 

А вот Мыца отметил, что на конкурсе между участниками из разных стран сложились дружеские отношения, которые не прервутся после завершения "Евровидения". 

Марина Джундиет и Евгений Андриянов
© Sputnik / Yana Zaharova /
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"Мы подружились практически со всеми, потому что все конкурсанты из разных стран очень дружелюбные. Белоруссия, Армения, Россия, Румыния, со всеми, надеюсь, будем продолжать общаться. Кто знает, может, в будущем сделаем совместные проекты", — сказал Мыца.

Очень впечатлил музыкантов прием, который организовали в Кишиневе. Их глаза искрились от счастья и кричали о том, что о таком они точно не мыслили.

"Этот прием очень неожиданный. Мы приятно удивлены. Спасибо всем, кто пришел. Мы очень старались, а сейчас получаем обратно эту энергию, очень рады", — сказал Андриянов.

Победитель заслуженный

Главный приз "Евровидения-2018" увезла в Израиль Нетта, набравшая 529 баллов. Она опередила Элени Фурейру из Кипра (436 очков) и Сезара Сампсона из Австрии (342 балла).

"Это сильная песня. Вы не представляете, как ее принимал зал и в полуфинале, и в финале. Исполнительница и песня – хорошие, все заслуженно", — поделился впечатлениями Мыца.

Такой же точки зрения придерживается и Марина Джундиет.

"Песня очень вирусная. Она запоминается с первого раза. Этот вирус поразил всех фанатов "Евровидения". Победа заслуженная", — заключила она. 

LIVE: Возвращение DoReDoS в Молдову после успеха на Евровидении-2018
© Sputnik .
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Возвращение DoReDoS в Молдову после успеха на "Евровидении-2018"

Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor — Румыния", а в 2017 году DoReDoS победили на "Новой волне".

Тема:
Молдова на Евровидении 2018 (61)

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Теги:
впечатления, конкурс, Евровидение-2018, DoReDoS, Евгений Андриянов, Сергей Мыца, Марина Джундиет, Лиссабон, Молдова
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