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Кто этот молдаванин, который снимается в американских фильмах

© Fotolia / Karelin Dmitriy
Культура
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Молодой человек из Молдовы смог попасть в американскую киноиндустрию. О том, как ему это удалось, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Бывший борец, школьный тренер в населенном пункте Гратиешты, лектор Государственного университета физического воспитания и спорта Молдовы Георге Грозаву сыграл одну из главных ролей в американском сериале "Конрад" (Conrad).

Королевская семья. Великобритания
Chris J Ratcliffe / AFP
Молдаванка шьет одежду для королевской семьи Великобритании

Молодой человек получил шанс сняться за океаном благодаря своим возможностям каскадера. Более того, он привлечет еще несколько молдавских борцов для участия в следующей картине, которая запустится в США уже этим летом.

"Первый контакт с Америкой у меня произошел в студенческие годы. Уехал по одной из программ по обмену студентами. Познакомился с учителями боевых искусств, а потом участвовал в различных семинарах. Они же продвигали в киноиндустрию в США", — сказал Грозаву.

По его словам, пока он не получил никакого дохода от съемок в фильмах, но следующий контракт, как полагает молодой человек, может принести ему до 30% от продаж продукции.

"Для меня было важно проникнуть в каскадерское ремесло. Это была огромная возможность, которую я буду использовать по максимуму. Деньги на данный момент не являются целью", — заключил Грозаву.

Gheorghe Grozavu
© Sputnik /
Георге Грозаву

Более подробную версию интервью можно почитать здесь.

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Теги:
каскадер, сериал, съемки, кино, Георге Грозаву, США, Молдова
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