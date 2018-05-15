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Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз

После успеха в Бендерах театр "С улицы Роз" покажет премьеру в Тирасполе

© Photo : театр "С улицы Роз"
Культура
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Кишиневский театр "С улицы Роз" выступит перед тираспольской публикой, продемонстрировав премьерный спектакль, который еще не видела большая часть публики Кишинева, а в Бендерах он сорвал овации.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. На большой сцене Приднестровского государственного театра им. Н.С. Аронецкой 17 мая Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" представит два спектакля, среди которых премьерный – зонг-драмы "Мамаша Кураж и ее дети". 

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Как рассказал корреспонденту Sputnik главный администратор театра "С улицы Роз" Николай Ага, это новую постановку кишиневская публика видела лишь на юбилейном вечере, посвященном 40-летию появления театра, а на днях она была продемонстрирована бендерскому зрителю и сорвала продолжительные аплодисменты.

"Мы волновались, когда везли спектакль в Бендеры по поводу того, как воспримет его публика. Но зритель отреагировал удивительным образом. Последние минуты спектакля шли под овации, и люди аплодировали стоя. И, когда артисты вышли на поклон, публика буквально засыпала их цветами", —  рассказал Ага.

Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" поставлена по одноименной пьесе знаменитого немецкого писателя и драматурга Бертольда Брехта главным режиссером, художественным руководителем и создателем театра "С улицы Роз" Аркадием Хармелиным.

40-летие театра С улицы Роз
© Sputnik / Николай Костыркин
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Как писал ранее Sputnik, сам мастер видит главную мысль постановки в актуальности одной из центральный идей произведения немецкого классика.

"Были и остаются люди, которые наживаются на войне. Эти субъекты любыми путями пытаются поссорить всех, кого можно вовлечь во вражду — чтобы как можно больше заработать на взаимной ненависти, оружии, человеческих смертях", — поделился перед премьерой своим видением постановки Аркадий Хармелин.

Словно в подтверждение режиссерской мысли о том, что тема, поднятая им в спектакле, актуальна, бендерская публика, по словам главного администратора, реагировала аплодисментами именно в те моменты, когда драматургия постановки переплеталась с современной жизнью.

На сцене тираспольского театра 17 мая представят постановку и для зрителей младшего возраста — спектакль "Перепутаница". Это детское музыкальное представление, состоящее из стихотворных произведений писателя Корнея Чуковского, и постановка его также принадлежит Юрию Хармелину.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

По словам Ага, спектакль уже демонстрировали на сцене театра им. Н. С. Аронецкой, тогда на него пришли школьники. Он настолько понравился, что слух о нем пошел по Тирасполю. И теперь кишиневский театр покажет "Перепутаницу" для более маленьких зрителей из детских садов.

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Теги:
театр, "Мамаша Кураж и ее дети", Тирасполь, Бендеры
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