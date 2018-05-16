Ночь музеев в Кишиневе: какие события ждут горожан

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. В Молдове 19 мая отмечают Международный день музеев. В этот праздник каждый желающий может бесплатно посетить любой музей страны.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Акция "Ночь музеев" прошла по всей стране

День музеев празднуют в мире ежегодно с 1977 года по инициативе Министерства культуры Франции и Международного музееведческого сообщества. В этот день проходит акция "Ночь музеев", к ней уже присоединилось более 50 стран мира.

Молдова проводит эту акцию уже 14-й год подряд, с 2014 года при поддержке Министерства образования, культуры и исследований. Как отметили в министерстве, в 2017 году в стране выросло количество посетителей музеев с 271 тысячи до 618 тысяч. Сотрудники ведомства надеются, что популярная акция и в этом году поможет повысить интерес людей к музеям и познаниям.

Национальный музей истории проведет уроки по оригами для детей и их родителей, фестиваль документального кино "Кронограф", квесты, экспозицию мотоциклов, также во дворе музея выступят ученики музыкальной школы "Мария Биешу". Кроме того, при поддержке Министерства внутренних дел Молдовы в музее пройдут лекции по истории военного дела.

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Вечером ожидается концерт с участием Раду Долгана, Рику Водэ, Дойницы Герман, Лавинии Русу, Роксаны, братьев Кординяну и других исполнителей. Мероприятия начинаются в 10.00.

© Sputnik . Евгений Панасенко Акция "Ночь музеев" прошла в Сорокской крепости

Национальный музей искусства предлагает посетителям кроме ежедневных экспозиций специальные выставки интерактивного искусства и уроки рисования. Также в сквере перед музеем сыграют музыкальные коллективы Select Strings Quartet, Pasione, а с джазовой программой выступит певица Джета Бурлаку. Программа начинается в 18.00.

Музей этнографии и естественной истории Молдовы проведет мастер-классы по игре на африканских барабанах, несколько театральных спектаклей. Программу африканских народных танцев и музыки представят танцор Мохамед Канте и ансамбль "Тамала" из Мали.

Во дворе музея пройдут семинары по резьбе по дереву, изготовлению украшений и сборке пазлов. Выступит певица Люба Рошка и молдавский ансамбль "Kwathula". Мероприятия начинаются в 15:00.

Разные выставки и культурные программы пройдут и в Сорокской крепости, а также в Новых Аненах, Дондюшанах, Дубоссарах, Единцах, Леова, Оргееве, Тараклии, Окнице и других.