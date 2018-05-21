Видеофакт: вот откуда начинали свой путь кишиневские трамваи

Когда-то по Кишиневу трамваи ходили по четырем маршрутам, и три из них начинались именно здесь.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik, Нику Гончар. На фоне постепенно обретающих реальность идей об обновлении в Кишиневе парка общественного транспорта, — вот уже и белорусский электробус "рассекает" по городу в тестовом режиме, — невольно вспоминаются предтечи тех средств передвижения, на которых мы каждый день курсируем из одного конца города в другой.

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Здание железнодорожного вокзала, воздвигнутое в период знакового исторического события (см. видео ниже), пережило не только последующие ключевые вехи нашей истории, но и вынужденную реконструкцию — так сильно оно пострадало во время Великой Отечественной войны.

Именно здесь, на территории нынешней Привокзальной площади, на тогдашней окраине города, была конечная станция городского трамвая.

По данным исследователей, первый трамвайный маршрут, который в последующее время также и назывался, №1, начинал свое движение от вокзала и следовал по нынешнему проспекту Гагарина (тогда это была часть Николаевской улицы), затем по улице Александровская (ныне проспект Штефана чел Маре) до улицы Острожской (ныне Лэпушняну) — и так же в обратном направлении.От железнодорожного вокзала ходили и трамваи маршрутов №3 и 4. В первом случае путь пролегал по Николаевской улице, которая продолжалась от нынешнего проспекта Гагарина по прямой по всей длине сегодняшней улицы Колумна, затем по улицам Госпитальной (Тома Чорбэ), Гостинной (Митрополит Дософтей) — по Каларашской дороге (улица Каля Ешилор) — до Еврейского кладбища (а именно до того места, где сейчас находится парк "Алунелул") и обратно до вокзала.

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Трамвай маршрута №4 шел по Николаевской, сворачивал на Губернскую (ныне — Пушкина), доезжал до Садовой (Матеевича) и разворачивался обратно к вокзалу.

Трамваи в Кишиневе стали ходить в 1913 году, сменив конно-железнотранспортные составы, введенные в эксплуатацию в 1888 году. Последний же трамвайный состав проехал по Кишиневу 11 мая 1961 года, после чего были сняты все трамвайные рельсы, и Кишиневом окончательно "завладели" троллейбусы и автобусы.