В Молдове проходят Дни славянской письменности и культуры

Выставки, концерты и другие мероприятия запланированы во многих городах Молдовы в рамках Дней славянской письменности и культуры.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В Кишиневе во вторник торжественно откроются Дни славянской письменности и культуры. Концерт состоится в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

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Организатор празднеств — Бюро межэтнических отношений. Дни славянской письменности и культуры проводятся в память о почитаемых 24 мая православных святых, братьях, монахах, ученых и миссионерах Кирилле и Мефодии, которые считаются родоначальниками старославянской азбуки.

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В среду в Российском центре науки и культуры пройдет презентация сборника "Духовное и историко-культурное наследие русских в Молдове", в Доме национальностей — Фестиваль славянского танца, в библиотеке имени Леси Украинки — вечер украинской поэзии.

В четверг состоится возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре и бюстам известных деятелей славянской культуры — Александру Пушкину, Франциску Скорине, Петру Мовилэ, Христо Ботеву и Тарасу Шевченко. А к 80-летию классиков русской литературы Молдовы Юрия Павлова и Юрия Грекова Ассоциация русских писателей проведет в библиотеке имени Ломоносова вечер "Как утвержденье, что звезда сияла…".

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В пятницу в РЦНК состоится круглый стол, посвященный 25-летию Русской общины, Фестиваль славянской книги в библиотеке имени Ломоносова и вечер украинской поэзии в библиотеке имени Леси Украинки.

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В субботу всех ждут на Фестивале славянского танца в Доме национальностей. А в Сороках пройдет творческий вечер председателя Ассоциации русских писателей Молдовы, главного редактора журнала "Русское поле" Олеси Рудягиной и председателя Товарищества русских художников РМ "М-АРТ" Сергея Сулина под названием "Солнечный ветер".

В воскресенье Ассоциация русских писателей Республики Молдова представит в Кишиневе, в библиотеке имени Ломоносова, русского поэта, издателя, культуртрегера, лауреата Международных поэтических премий Дмитрия Бураго (Киев) и "Соты" — ежегодное литературно-художественное издание с публикацией русских авторов Молдовы.