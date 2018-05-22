Валерия Ворническу из Молдовы - новая звезда "Miss New World-2018"

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Девятнадцатилетняя Валерия Ворническу из Молдовы стала одной из пяти первых среди участниц престижного конкурса красоты "Miss New World", который в 2018 году состоялся в Турции.

Также Валерия получила по итогам конкурса титул "Мисс Фотомодель".

Вхождение в топ-5 конкурсанток этого состязания выглядит еще более престижным с учетом того, что в "Miss New World 2018" приняли участие девушки из 20 стран мира.

Несколько дней номинантки на звание лучше красавицы жили в Турции и каждый день активно готовились к мероприятию.

Валерия Ворническу сотрудничает с румынским модельным агентством CBS Model Management, учится на факультете права в Европейском университете Молдовы. В конце 2017 года наша соотечественница выиграла титул "Мисс Фотогеничность" в рамках недели моды в Бухаресте, а в 2016 году участвовала в конкурсе "Мисс Молдова".

В интервью одному из телеканалов Валерия призналась, что одой из самых трудных задач была ходьба на высоких каблуках.

"Это тяжелый труд, участие в подобных конкурсах. Лишь по ТВ все выглядит легко и непринужденно. Меня поддерживают мама, папа, старшая сестра, раньше занимавшаяся модельным бизнесом, и друзья", — отметил Валерия.