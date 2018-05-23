"Арт-Лабирнт-2018" пройдет под знаком африканской культуры

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В этом году фестиваль "Арт-Лабиринт" пройдет под знаком Западной Африки, заявил один из организаторов фестиваля Александр Воронюк в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Очень богатая, широкая программа: музыка, мастер классы, различные театральные перформансы, много арта и просто приятная, хорошая и необычная атмосфера, которая создается за счет многих элементов, среди которых удаленность от цивилизации и приближенность к природе", — рассказал Воронюк.

Евгений Паскарь Презентация фестиваля Duminica mare

По словам руководителя "Арт-Лабиринта", фестиваль пройдет с 23 июня по 1 июля в районе Единцы возле села Фетешты в очень красивом покрытом лесом ущелье. Мастер-классы будут проходить в первые три-четыре дня, затем предусмотрена музыкальная программа. Главная тема фестиваля — "Дух Африки" с уклоном в архаику и трайбл, в древность.

Для тех, кто приедет на своем транспорте, предусмотрена платная и охраняемая парковка в пятистах метрах от места проведения фестиваля. Также, по словам организатора, будут организованы и маршрутки.

© Photo : Дорин Лозовану Как молдавский ученый наладил отношения с государствами Океании

В рамках фестиваля 24 мая, в Кишиневе, в театре Еуджена Ионеско пройдет концерт группы "Тамала" из Мали. Перед началом фестиваля пройдут еще несколько концертов этой самобытной группы. По словам музыканта Лассана Курума, к сожалению, из-за проблем с визами, не все участники группы смогли добраться до Молдовы. Малийский музыкант отметил, что ему очень нравится молдавский народ и Молдова.

"Наша музыка нравится молдавским гражданам, это меня очень тронуло, я очень рад этому. Мы здесь в рамках межкультурного общения узнаем друг о друге", — отметил музыкант, пожелав процветания нашей стране и открытия посольств в Африканских странах.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.