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Уникальный фестиваль традиций пройдет в Молдове

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Культура
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Национальная ассоциация сельского, экологического и культурного туризма "ANTREC Moldova" приглашает 27 мая в 12.00 в село Домулжень Флорештского района на Национальный фестиваль народных традиций "Думиника Маре".

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Интересное культурное событие — фестиваль народных традиций — ожидается в ближайшее воскресенье, рассказала Sputnik Молдова председатель "ANTREC Moldova" Светлана Лазар.

Мероприятие состоится в день Святой Троицы — это один из важнейших православных праздников в году. Его отмечают на 50-й день после Пасхи. В этот день люди традиционно украшают калитки и двери дома ветками липы и ореха, люди расстилают в доме ковер из свежескошенной травы, с полынью и другими ароматными растениями.

В нашей стране к этому празднику вот уже восьмой год подряд проводят национальный фестиваль традиций народов, проживающих в Молдове, — "Думиника Маре". Проходит он в селе Домулжень в долине Реута под открытым небом. 

Семья
© Sputnik / Vladimir Pesnia
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"Наша цель — познакомить жителей Молдовы и ее гостей с традициями жизни, труда, быта и отдыха крестьян", — заявила Лазар.

Уже при въезде в село гостей будут встречать дети, которые выступят и в роли гидов. Они проведут посетителей к гостевому дому, музею села, дому пасечника, старинной церкви и другим.

"Территория фестиваля состоит из нескольких тематических зон. Это крестьянский двор, где гостям предложат различные традиционные блюда и напитки, мастерские народных умельцев. Интересные развлечения найдут для себя и дети", — добавила собеседница.

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Пройдет и выставка бессарабских традиционных ковров, а для гурманов организаторы мероприятия подготовят "Гастрономическую ярмарку" с традиционными кушаньями по старинным местным рецептам. Там будут блюда, которые готовят специально к Троице — пасхи, куличи, пряники, плацинды, а также прохладительные напитки.

Ожидаются вернисажи разных национальных предметов и сувениров. В ходе мероприятия пройдет и ежегодное освещение старинного колодца в селе.

Фестиваль открыт для всех желающих познакомиться с местными традициями, фольклором и старинными ремеслами. 

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Организаторами этого события выступили Национальная ассоциация сельского, экологического и культурного туризма Молдовы, примэрия села Домулжень и Районный совет Флорешт.

Стратегические партнеры: проект конкурентоспособности в Молдове, финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID), шведское агентство по международному сотрудничеству и развитию (SIDA) и министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. 

Подробности о событии, о том, как добраться до села Домулжень из других населенных пунктов Молдовы, можно узнать на сайте: moldova-tourism.md или по телефону 079 237 823.

Информационным партнером события выступает Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

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Теги:
фестиваль народных традиций, думиника маре, туризм, Светлана Лазар, Домулжень, Молдова
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