Священник и хирург: память о Войно-Ясенецком в Молдове

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. В Кишиневе, в Государственном университете медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану бал представлена новая книга "Войно-Ясенецкий, архиепископ и хирург: жизнь и агиография".

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи, скончался 11 июня 1961 года в Симферополе. Епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель, доктор богословия (1959), лауреат Сталинской премии первой степени (1946).

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Презентация книги Марка Поповского в переводе Василия Чобану на румынский язык состоялась в преддверии годовщины со дня рождения русского священника и врача Луки Войно-Ясенецкого. Почетными гостями встречи стали ведущие врачи Молдовы, представители православного клира и историк Еуджен Петреску во главе представителей румынской Национальной ассоциации культа героев "Королева Мария".

Поповский написал свою книгу о Войно-Ясенецком в Париже около 40 лет назад, на румынский ее перевели только сейчас.

© Sputnik / Владимир Федоренко Монах мужского монастыря Панагия Довра (XII век) несет ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Переводчик Василе Чобану рассказал об авторе книги, спецкоре газеты "Правда" Марке Поповском, имевшем доступ в том числе и к непубликуемой в ту эпоху информации. О Войно-Ясенецком Поповский узнал совершенно случайно и любую информацию об этой, мягко говоря, непопулярной тогда личности переправлял в Париж, куда позже эмигрировал сам. Книга о святителей Луке была дважды издана в Нью-Йорке.

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Высокую оценку этому биографическому труду дал викарий митрополита всея Молдовы, епископ Сорокский Иоанн.

"Мы не можем не подчеркнуть то душевное благородство, которым обладал святитель Лука Войно-Ясенецкий. Но трудности, которые выпали на его жизнь, в первую очередь, лагеря, укрепили его в вере, сделали сильнее духом", — отметил епископ Иоанн.

По словам проректора молдавского медуниверситета, профессора Георге Рожновяну, Войно-Ясенецкий совершил ряд важных открытий в области медицины, и его работы даже через 80 лет остаются актуальными.

"Он проложил путь для многих хирургов и исследователей, помогал начинающим специалистам, в том числе урологам, офтальмологам, нейрохирургам. Неслучайно святитель Лука был удостоен Сталинской премии первой степени", — подчеркнул Рожновяну, которого цитирует пресс-служба медуниверситета Молдовы.