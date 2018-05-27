"Левша" из Приднестровья пишет микро-картины

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Художник из Приднестровья Николай Дмитриенко пишет самые маленькие в мире картины — то, что на них изображено, можно разглядеть только под микроскопом.

Свою первую подобную работу, размером с ноготь, Дмитриенко создал в начале 1980-х годов. Сегодня его микро-картины, выполненные маслом, желанные "гости" вернисажей Кишинева, Москвы, Стамбула и других городов ближнего и дальнего зарубежья. Ранние работы Дмитриенко находятся в частных коллекциях.

Есть у Дмитриенко и другие художественные работы — 15 батальных и жанровых диорам, а также диорамы живой природы. Художником он стал под благотворным влиянием Андрея Николаевича Трухачева, который до Великой Отечественной войны был художником-реставратором в Эрмитаже, пережил блокаду, и после Победы жил в родном городе Николая — Аркадаке Саратовской области. Трухачев обучался в Ленинградской академии художеств, был учеником К.С. Петрова-Водкина, А.А. Рылова, П.Н. Филонова.

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"Наш учитель много знал, был прекрасным живописцем и помог научиться смотреть на мир другими глазами. Под его влиянием я и стал художником — занимался оформлением музейных экспозиций сначала в России, а с 1980 года в Молдавии", — отметил Дмитриенко.

Однажды, Николай пошутил, что напишет картину на срезе виноградной косточки, и — получилось! Миниатюра "Вечереет" выполнена по всем канонам, — написана в технике "ala-prima" (мазками) и заключена в рамочку из латуни. Картина изображает опушку леса и дорогу, убегающую куда-то в розовый закат.

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Художник работает специальными инструментами, например, стальным скальпелем, который колышется от дуновения воздуха.

Миниатюры Николая Дмитриенко выполнены на дереве масляной краской, картины размером 0,5 квадратных сантиметра выполнены, на металле — среднего размера, а самые "микроскопические" — на картоне. А площадь работы "Осень наступила" меньше одного квадратного миллиметра. Несмотря на крошечные размеры, пейзаж написан маслом на картоне и помещен в латунную раму.

"В начале я писал картины на косточках размером с почтовую марку. Если помните, есть фильм "Каникулы кроша", и там показывали традиционные китайские скульптуры нэцке. Я решил сделать нечто подобное, маленькое — и получилось", — рассказал журналистам художник.

Главная сложность экспонирования его работ состоит в том, что для каждой картины нужен микроскоп, а это немалые деньги.

По материалам из открытых источников