Японский лингвист изучает болгарские диалекты Молдовы

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Японский лингвист Кента Сугай — страстный поклонник болгарского языка, намеренный заняться изучением болгарских говоров, распространенных в Молдове и на Украине.

Недавно исследования привели Сугая в Приднестровье, в Парканы, самое большое болгарское село за пределами Болгарии.

"Наверное, будет очень интересно и полезно побольше узнать не только о парканском диалекте, но и о других в этом регионе, об их нынешнем состоянии, которое изменилось после распада Советского союза", — рассказал Сугай болгарским СМИ.

Несколько раз японский лингвист сумел побывать в Парканах, где более 200 лет хранят болгарский язык и традиции. Кента собирал материал, встречался с людьми, записывал их речь, в которой архаические болгарские слова переплетаются с получившими новое звучание русскими, украинскими и молдавскими.

© Photo: rus.bg Японский лингвист Кента Сугай и жительницы села Парканы

С миром болгар выходец из Поднебесной познакомился во время учебы в Токийском университете иностранных языков. Там он, кстати, изначально изучал русскую филологию. Японец признается, что был очарован грамматическими особенностями болгарского языка.

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"Болгарский отличается от других славянских языков грамматикой. В нем нет падежей, но есть много глагольных времен. Я увлекся и стал исследовать диалекты этнических болгар Румынии", — отметил Кента Сугай.

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Два года он учился в Софийском университете Святого Климента Охридского, защитил докторскую диссертацию, а теперь преподает болгарский и русский языки в государственном Университете Цукуба в Токио.

Странно, но факт — болгарский язык, культура, танцы, музыка этого народа вызывают большой интерес среди японцев, и на занятиях по этим дисциплинам всегда много людей. Некоторые даже организовали самодеятельные хоровые и танцевальные народные болгарские коллективы.

© Sputnik . Болгары в Молдове

Увы, но исследования языка болгар за пределами Болгарии, в частности, в междуречье Прута и Днестра, проводятся крайне редко. Последнее крупное изыскание подобного рода имело место в СССР в конце 50-х.

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"Большинство болгарских переселенцев, осевших в свое время в Бессарабии, прошли через нынешнюю Румынию — Валахию и Запрутскую Молдову. Поэтому связь в их диалектах есть, существует диалектная общность, но присутствуют и принципиальные различия в говорах болгар Молдовы, включая Приднестровье, и Румынии. Все это непочатый край для изучения", — поделился своими планами Кента Сугай.