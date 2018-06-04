Одна премьера – и в Кишиневе, и в Тирасполе

В рамках празднования Дня России в Кишиневе и Тирасполе выступят российские музыканты, а премьера одного из международных проектов, объединит на сценических площадках этих двух городов артистов с обоих берегов Днестра.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. В честь Дня России представительство Россотрудничества в Молдове подготовило большую культурную программу, в том числе с участием российских артистов.

В Кишиневе (11 июня), а затем в Тирасполе (12 июня) состоится концерт двух российских музыкантов — победителей международных конкурсов, которые выступят в рамках уже полюбившегося, как на правом, так и на левом берегу Днестра, проекта "Посольства мастерства".

В обоих городах также публику ожидает сюрприз — премьера мюзикла XVIII века "Любовь побеждает". Постановка создана Международной творческой лабораторией "Русская классика — музыка мира" по мотивам оперы "Скупой" Василия Пашкевича и Якова Княжнина.

© Sputnik / Miroslav Rotari Исповедь старого клоуна – уникальная премьера в Кишиневе

"Музыкальный проект "Русская классика — музыка мира" — победитель конкурса на соискание грантов президента Российской Федерации в 2017 году. В этом году началась его реализация. И в Кишиневе, и в Тирасполе состоится его премьера", — рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник представительства Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина.

В международном проекте приняли участие артисты с правого и левого берегов Днестра, а также из России и Белоруссии: как молодые, так и известные артисты. Примечательно, что, как и в проекте "Посольство мастерства", который в Приднестровье проходит уже несколько лет, в новом российской постановке будет участвовать Государственный симфонический оркестр Приднестровья под руководством Григория Мосейко.

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"Примечательно, что на мюзикл, который пройдет 11 июня, пригласительные билеты в кассе Дворца Республики в Тирасполе были разобраны уже к 31 мая. Да и на концерт 12 июня, где выступят победители международных конкурсов — скрипач Степан Стариков и пианист Тимофей Доля — на сегодняшний день осталось меньше десяти билетов", — поделилась Мишина.

По ее словам, такие культурные проекты направлены на гуманитарную поддержку соотечественников, давая им возможность прикоснуться к сокровищнице музыкальных произведений русских и советских композиторов.