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Бендерская крепость

В Бендерской крепости устроят Русский вечер

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Тема:
Русский язык в тренде (75)
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Организаторы праздника рассказали корреспонденту Sputnik, в чем особенность нынешнего события.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. Рыцарские бои, песни и пляски, файер-шоу и праздничный салют. Вот неполный список того, что ожидает посетителей Русского вечера, который пройдет в Бендерской крепости 9 июня в честь Дня России.

Организаторы ожидают не менее двух тысяч посетителей, во всяком случае, около 500 человек намереваются прибыть на праздник, участвуя в веломотоавтопробеге, который стартует с площади им. А.В. Суворова города Тирасполя и завершится в Бендерской крепости как раз к открытию Русского вечера.

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"Подобное мероприятие, приуроченное ко Дню России, мы организуем впервые, хотя прежде мы проводили Русский вечер, но в честь других праздников. В Бендерской крепости выступят приднестровские коллективы. Будет звучать патриотическая музыка, русские песни — народные в современной обработке", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Бендерской крепости Александр Яськов.

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На Русском вечере выступят вокально-инструментальный ансамбль "Днестр" МВД Приднестровья, а также эстрадно-духовой оркестр Оперативной группы российских войск в Приднестровье. В программе также — средневековый бой рыцарей, выступление Центра русского боевого искусства "Ристал".

Кроме того, планируется выносная торговля, выставка рыцарских доспехов и оружия, а также предметов декоративно-прикладного искусства, не считая, конечно, возможности пройтись с экскурсией по знаменитой фортификации.

"Мы планируем различные развлечения. В том числе и те, что еще никогда прежде не предлагались нашим посетителям. Например, возможность испробовать очки виртуальной реальности. Нашим посетителям предложат также освоить чеканку монет, специалист расскажет, как это делается, и каждый желающий сможет отчеканить свою монету с выбранным им самим изображением", — отмечает главный организатор.

В программе мероприятия особым пунктом стоит веломотоавтопробег.

"Велопробег ко дню России мы проводим с 2013 года. С этого года мы также ввели традицию стартовать с центральной площади города Тирасполя, хотя маршруты и конечные точки были разные. Для нас это символично, ведь площадь носит имя русского полководца Суворова", — поделился с корреспондентом Sputnik организатор пробега, председатель велоклуба "Покатушки" Игорь Крижановский.

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По словам организатора пробега, в 2016 и 2017 годах велоклуб уже ездил по маршруту Тирасполь-Бендерская крепость, по окончанию которого проводилась экскурсия.

"В этом году маршрут мы оставили тот же, но к велопробегу присоединились мотоциклисты и автомобилисты. Также сейчас намечается более интересная культурная программа в крепости", — подчеркивает Крижановский.

Завершится Русский вечер файер-шоу и праздничным салютом. Подобное фееричное окончание мероприятия уже происходило в Бендерской крепости, но в этот раз организаторы обещают, что салют будет наиболее зрелищным.

Тема:
Русский язык в тренде (75)

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Теги:
мероприятия, велопробег, салют, День России, праздник, концерт, Молдова, Бендеры, Культура и искусство
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