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Игра престолов

Молдо-израильский ответ "Игре престолов": да начнется битва!

© Photo : HBO
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (290)
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Писатель Алекс Грин, автор повести о Штефане Великом, рассказывает об удивительном мире юга Молдовы и о том, почему балканская традиция сегодня популярна во всем мире.

Алекс Грин, уроженец Молдовы, а ныне гражданин Израиля, однажды уже стал героем публикации на Sputnik как автор повести "Штефан Великий и Тропа Фэт-Фрумоса", рассказывающей о молодых годах самого прославленного правителя нашей страны. Теперь писатель рассказывает о своих духовных корнях и творческих планах в интервью корреспонденту Sputnik Николаю Костыркину.

Танец Молдовеняска в исполнении артистов Государственного ансамбля народного танца Жок Молдавской ССР.
© Sputnik / Т. Ананьина
Это невероятно: "Молдовеняска" на Красной площади

- Алекс, что привело Вас в литературу?

— В детстве меня восхищали детективы и сыщики. У них ведь особенное чутье, проницательность, способность заметить невидимое для прочих. А позже я понял — хорошему писателю все это тоже необходимо. Помните, у классика:

И внял я небa содроганье,

И горний ангелов полет…

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Откровенно говоря, трудно оценить — пришел ли человек в литературу надолго или же так, на время. Далеко не все уважаемые и даже складно пишущие авторы до нее на самом деле добрались. Но я уверен, что привести в литературу могут всего три вещи, опять же вспомним великого, — "орлиные зеницы" вместо глаз, "жало мудрыя змеи" вместо языка и "угль, пылающий огнем" вместо сердца.

- Почему Вас так заинтересовала сфера неизведанного, а также балканские традиции и история? Ведь в Вашей книге даже болото — некое священное место.

Археологические раскопки
© Sputnik / Артем Креминский
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— Я родился в Кишиневе, но мои мама и бабушка родом из Кагула. Ребенком и подростком я каждое лето ездил в Кагул к своей тете Прасковье. Я ждал этих поездок с нетерпением главным образом из-за мужа тети — дяди Володи. Он был очень колоритным человеком и великолепным охотником и рыболовом. Дядя Володя брал меня с собой в удивительное место — "плавни", — обширные болота на реке Прут. На молдавском их часто так и называли — бэлць, болота. Там была воистину дикая природа — приграничная закрытая зона, допуск в которую имели очень немногие. Мы проплывали на лодке несколько застав с пограничниками. А за последней заставой начиналась Болотная Вселенная — лабиринт озер, островков и тумана. Подобные места потом я щедро описал в фантастическом цикле "Балканская Полиция" и в повестях о Штефане Великом. Но Юг Молдовы, да и вообще Балкано-Причерноморье — это не только уникальная природа, но и потрясающие фольклорные традиции, пронесенные сквозь века.

Виноградники в Молдавии
© Sputnik / Vladimir Rodionov
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Допуск в приграничную зону имели очень немногие. Это был такой странный закрытый маленький клуб болотных охотников и рыболовов. Они хорошо знали друг друга. Почти все жили в окрестных селах, и мы с дядей Володей периодически их навещали. В молдавском юге, как в зеркале, отражены все Балканы. Тут есть и русские староверы-липоване, и болгары, потрясающе поющие с детства, и цыгане — виртуозные музыканты с пеленок.

Огромный толчок дальнейшему познанию этого мира дало мне знакомство с молдавской традицией танцоров-кэлушаров. Особенно, представление кэлушаров о том, что танец способен изменять и самого человека, и его отношения с Миром — Звездной Каруселью.

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Все это бесконечно далеко от современного мира. И, скажем прямо, Балканы и Молдова находятся сегодня на обочине прогресса. Но есть и другая сторона — Балканы сохранили нечто архаичное, но очень важное, чего почти не осталось в остальном мире. Но это Нечто как раз жизненно необходимо именно сегодня, в эпоху кризисов и хаоса. Отсюда и мировая популярность балканской музыки, танцев, фильмов Эмира Кустурицы. Но и это — еще верхушка айсберга. Балканы способны дать миру гораздо больше!

Сцена, актриса - символическое фото
© Sputnik / Michael Mokrushin
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- Вы написали в краткой автобиографии в интернете, что Вы — тренер по личностному развитию. Что это такое?

— Возможности человека огромны, но потенциал многих так и остается нераскрытым. Пятнадцать лет я руководил театром пантомимы "Звездный Фрегат". Начинался он как самодеятельная студия. И уже для первых студийцев задача интенсивного и гармоничного развития стояла очень остро. В те годы и были заложены основы разработанного мною тренинга гармоничного развития. Позже я назвал его "гайдика". Гайдика начинается с пластики — работы с движениями тела. Сегодня это понятно не всем, но пластика тела тесно связана с нашим восприятием мира и нашими способностями.

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Есть целые виды движений и целые пласты способностей, почти утерянные современными людьми. Но элементы этого драгоценного арсенала сохранились в китайском тай-чи, в индийской йоге, в народных танцах Балкано-Причерноморья. И этот арсенал помогает развить качества весьма важные для нашего времени. В моей первой повести о Штефане сам будущий великий господарь проходит обучение у танцоров-кэлушаров. И это — совсем не случайный эпизод!

Детали старых зданий Кишинева
© Sputnik / Сергей Цуркану
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- О чем будет продолжение повести о Штефане?

— Вторая повесть цикла называется "Штефан Великий и тайны Белого острова". Она начинается там, где заканчивается первая — в таинственных лабиринтах дельты Дуная. Шестнадцатилетний Штефан и его будущие соратники проходят суровое, но увлекательное обучение на Левке, легендарном Белом острове. Тем временем враги отца Штефана, господаря Молдовы Богдана Второго, плетут против него все более изощренную паутину заговоров. Героев повести ждут неожиданные и опасные испытания. Скучать не придется никому — ни героям этой истории, ни ее читателям!

- Как состоялось ваше знакомство с продюсером и литературным агентом Александром Ситняковским? Нам стало известно, что и этот известный наш земляк стал причастен к Вашим начинаниям.

— Об этом меня спрашивали уже не раз. Сначала я отвечал правду: "нас познакомили цыгане и инопланетяне". Но люди смеялись, хвалили мою фантазию, однако, просили ответить серьезно.

Виноградники в Молдавии
© Sputnik / Vladimir Rodionov
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Со мной такое случается — чем честнее отвечаю, тем больше смеются и просят рассказать правду! Что ж, правда такова — пару лет назад Ситняковский привез в Израиль группу "Здоб Ши Здуб". Тогда-то, на концерте в Тель-Авиве, нас познакомил фронтмен группы Роман Ягупов. Причем, Рома представил меня так — это Алекс Грин, автор нашего неувядающего хита "Цыган и НЛО" с заводным припевом "Цыгане, цыгане и инопланетяне!". Так что, нравится это кому-то или нет, но нас действительно познакомили цыгане и инопланетяне. Ну, а с публикацией в интернете первых глав "Штефана Великого и Тропы Фэт-Фрумоса" наше знакомство перешло в тесное сотрудничество. Знаете, есть продюсеры, которых интересуют только деньги. Есть и такие, кто полон замечательных идей, да вот толком реализовать их не способен. Александр Ситняковский не относится ни к тем, ни к другим. Он не боится трудных задач и высоких целей. И он умеет добиваться результата. Взять, к примеру, организованные им недавно гастроли ансамбля "Жок" в Израиле. Воистину титаническая работа! Огромный коллектив — 50 танцоров, 20 музыкантов, дорогие билеты и великолепные концерты в переполненных залах. В общем, повести о правителе-титане Штефане Великом необходим продюсер-титан. И цыгане с инопланетянами помогли найти такого продюсера.

Выступление ансамбля народного танца Молдавской ССР Жок
© Sputnik / Виталий Арутюнов
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- Насколько далеко заходят ваши совместные с Александром Ситняковским планы?

— Вокруг нашего проекта уже собралась группа энергичных и талантливых людей. "Штефан и Тропа" быстро превращается в гибридный и мультимедийный проект. А это означает не только издание книг, но и работу над экранизацией. Мы думаем также и о театральной постановке или мюзикле, о компьютерных играх. Возможно, уже пришло время дать достойный балканский ответ знаменитой "Игре Престолов". Кого вдохновляет подобная перспектива, — проект открыт для сотрудничества с инициативными, творческими людьми и с потенциальными спонсорами.

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В отличие от многих, господарь Штефан не нуждается в том, чтобы "стать великим снова". Он уже Великий — бесспорно и навсегда! Но вот понять истоки его величия, его удивительной силы — это, и правда, интереснейшая задача.

Тема:
Узнай Молдову! (290)

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Теги:
плавни, повесть, фэнтези, издание, продюсер, книга, история, литература, Алекс Грин, Штефан Великий, Александр Ситняковский, Кагул, Израиль, Молдова, Кишинев
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