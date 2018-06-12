Кишинев, которого больше нет: гигантские клумбы и культурные таксисты

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik, Нику Гончар. Помните ли вы о том, что в Кишиневе прямо перед зданием железнодорожного вокзала была круговая развязка, а украшала ее огромная клумба полная цветов?

© Sputnik / Miroslav Rotari Урекян: Кишинев – сексуальный город

А о гигантских клумбах в Парке Победы (нынешний Кафедральный парк) помните? Наверное, нет, потому что было это полвека назад — в 60-е годы, когда Кишинев приобретал тот неповторимый облик, который сегодня уничтожается тотальным попустительством.

Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает" >>>

Документальная кинозарисовка показывает, как облагораживался город в те годы. А рассказ о том, что в нем преобразовалось, мы слышим из уст водителя такси. Давайте вместе посмотрим!