Кишинев, которого больше нет: гигантские клумбы и культурные таксисты

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik, Нику Гончар. Помните ли вы о том, что в Кишиневе прямо перед зданием железнодорожного вокзала была круговая развязка, а украшала ее огромная клумба полная цветов?
А о гигантских клумбах в Парке Победы (нынешний Кафедральный парк) помните? Наверное, нет, потому что было это полвека назад — в 60-е годы, когда Кишинев приобретал тот неповторимый облик, который сегодня уничтожается тотальным попустительством.
Как исчезает старый Кишинев: исторический центр медленно "умирает" >>>
Документальная кинозарисовка показывает, как облагораживался город в те годы. А рассказ о том, что в нем преобразовалось, мы слышим из уст водителя такси. Давайте вместе посмотрим!