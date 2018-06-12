Сенсация для всех нас: кладбище в самом центре Кишинева

Какие только тайны не хранит в себе Кишинев - узнайте, кто похоронен в самом центре города.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik, Николай Костыркин. В это трудно поверить тем кишиневцам, которые не знают, где начинался, и как расширялся их родной город.

© Sputnik / Сергей Цуркану Кишиневские погосты: забытое кладбище на Старых Буюканах

Но, если вспомнить о том, что центром посада, именовавшегося, как минимум в одном старинном документе — "Акбашев Кешенев", — был, как считается, холм, где ныне стоит Мазаракиевский храм, то становится понятно, — от берега реки Бык город развивался вверх по холму, поглощая предместья и… некогда окраинные кладбища.

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Кстати, Акбаш в старинной версии названия Кишинева — это, судя по всему, имя собственное и, очевидно, татарского, тюркского, происхождения. Такое название носят несколько населенных пунктов исторических тюркских территорий России. Имя и фамилия Акбаш встречается в Гагаузии и Турции, где, кстати, выведена одноименная порода собак.

Татары и родственные им народы жили в этих местах как до основания Молдавского княжества, так и в период османского владычества. Да и другой факт из того же документа 1436 года, где упомянут "Акбашев Кешенев", указывает на нахождение в тех местах татарского селения. А если вчитаться в эту цитату — "и близь Быку, по тои сторонѣ, на долину што падает(ь) против(ь) Акбашева Кешенева, ѹ Кръници, где ест(ь) Татарскаѧ Селища, против(ь) лѣска. (…) А пѵстынѧмъ хотаръ, колко ѹзмогуть ѡживати таѧ села, що ѡсадит(ь), досыт(ь)", — то можно предположить, что Кишинев, или место близ него в то время как раз и было заселено татарами. Но этот вопрос среди историков пока открыт.

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Итак, недалеко от Мазаракиевского храма стоит другая церковь — Харлампиевская, она находится на перекрестке нынешних улиц Александри и Александру чел Бун и, что очевидно, прежде также находилась на пересечении, условно говоря, проселочных дорог. Когда-то это место было окраиной Кишинева, по крайней мере, в начале XIX века.

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А историк Юрий Швец доносит до нас информацию о том, что нынешнее здание прихода возвели в 1836 году на средства купца Харлампия. Церковь была построена в честь тезки ктитора — св. мученика Харлампия.

"В здании находится табличка, на которой датой строительства указан 1812 год. Очевидно, речь идет о предыдущем здании церкви. При Харлампиевской церкви до начала XIX века находилось кладбище. Упоминание об этом можно найти в "Протоколах и журналах Бессарабской Ученой Архивной Комиссии" с 23 августа 1898 года по конец 1899 года", — пишет Швец и приводит цитату из упомянутого документа:

"Еще в первой четверти нынешнего столетия (XIX — ред.) туристы отмечали следы древнего кладбища около нынешней Свято-Харлампиевской церкви. И, вот, в первых числах марта сего 1899 года, во дворе дома Крейза, недалеко от угла, образуемого Минковской (ныне — ул. Джордже Кошбука — ред.) и Харлампиевской (ныне ул. Александру чел Бун — ред.) улицами (Минковская улица, д. № 4), найден совершенно ушедший в землю надмогильный камень с молдавскою надписью, гласящею: "Аиче одихнеще роаба луй Думнезеу Смарагда социе луй Щефан Полеитул л(ето) 1747", т.е. "Здесь покоится раба Божия Смарагда жена Штефана Полеита 1747 г". Благодаря содействию бывшего Полицмейстера князя Юрия Григорьевича Кантакузина, камень отобран в музей нашей Ученой Комиссии".

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Выходит, что в самом центре Кишинева некогда было кладбище и, может быть не одно — возможно, вновь обнаруженные места подобного рода еще ждут своих первооткрывателей.

Однако те старинные некрополи, которые еще сохранились и могут быть отреставрированы, чтобы стать интереснейшими достопримечательностями Кишинева, — сегодня пребывают в полном запустении. В первую очередь, речь идет об уцелевших надгробиях кладбища у храма св. Константина и Елены, что близ здания цирка. Давайте ненадолго погрузимся в виртуальное путешествие по этому месту, чтобы убедиться, насколько ценная достопримечательность исчезает прямо у нас на глазах.