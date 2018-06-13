Русская опера в Молдове: артисты России и Молдовы объединились

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. В рамках проекта на сцене Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в Молдове был представлен водевиль "Любовь побеждает", в котором приняли участие молдавские и российские артисты.

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Об этом ярком событии в культурной жизни нашей страны рассказали его организаторы на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства и радио Sputnik Молдова.

"В прошлом году творческий центр "Музыкальный журнал" выиграл грант президента РФ на проведение этого проекта. В итоге мы объединили много творческих коллективов и людей из разных регионов России и других стран, в том числе и Молдовы", — заявила генеральный директор Творческого центра "Музыкальный журнал", художественный руководитель и исполнительный директор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика — музыка мира" Елена Езерская.

© Sputnik / Miroslav Rotari Светлана Бивол, Ольга Кораблина и Елена Езерская

Она добавила, что главная идея события — "музыка как универсальный язык для взаимодействия людей из разных стран и с разными мировоззрениями". Помимо этого, как уточнила Езерская, организаторы продвигали русскую классическую раритетную оперу, о которой плохо знают даже в самой России.

Езерская подчеркнула, что в Молдове получился широкий зрительный и творческий резонанс.

"С артистами занимался российский режиссер Сергей Терехов специалист из Большого театра. Молодые артисты замечательно справились. Также они побывали в Москве и посетили несколько опер в Большом театре. Присутствовали на семинарах и образовательных программах", — сказала куратор проекта с российской стороны Ольга Кораблина.

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Особую поддержку со стороны Молдовы, по ее словам, оказал народный артист СССР, оперный певец Михаил Мунтян и директор Национальной филармонии Светлана Бивол. Все вместе они попытались вдохнуть новую жизнь в русскую классическую раритеную оперу.

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"Результат всей этой работы и сотрудничество увидели зрители Кишинева и Тирасполя. А еще нашим зрителям представили и приятный бонус — целая концертная программа советской оперетты", — добавила Бивол.

Светлана Бивол выразила благодарность за предоставление такой возможности молдавским артистам.

Всего, по ее словам, в проекте приняли участие двое солистов молдавской оперы Анна Морарь и Виктор Новицкий, а также Татьяна Костюк, Анастасия Гимбовская, Даниэль Швец, Анастасия Слободенюк и многие другие.