В Кишиневе покажут кино, которое станет сенсацией

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Знаменательное событие ожидает молдавских любителей кино — в столице впервые в отечественной истории пройдет международный кинофестиваль короткометражного кино Kinoshort 20:18 — об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

По словам организаторов кинофестиваля Игоря Мироника и Игоря Чиркова-Гибу, на Kinoshort 20:18 будут продемонстрированы работы молодых талантливых кинематографистов из Молдовы, России, Белоруссии, Украины и других стран.

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"Мы приглашаем молдавских кинематографистов принять участие в фестивале. Уже отобраны несколько картин, что очень радует", — отметил директор фестиваля Игорь Мироник.

"Радует, что молодежь делает кино! Да, нет денег, но молодые люди снимают кино — разножанровое — есть и комедия, и драма, и сюрреализм. Не буду рассказывать подробности, но работы очень интересные, их немного, но они есть. Молодежь хочет снимать кино — это самое главное", — подчеркнул арт-директор Kinoshort Игорь Чирков-Гибу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Мироник и Игорь Чирков-Гибу Презентация кинофестиваля короткометражных фильмов в Молдове

"Идет формирование новой для нашей страны кинематографической площадки, куда можно прийти бесплатно, как, например, люди приходят в библиотеку читать книги, идет процесс создания киносообщества, площадки, где можно посмотреть и обсудить различные фильмы, пообщаться, наметить какие-то творческие планы, где собираются люди, у которых общий интерес — кино", — отметил Игорь Мироник.

Кинофестиваль Kinoshort 20:18 пройдет в Кишиневе с 19 по 21 июня на террасе клуба "Фламинго". Начало показа — с 20:00.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.