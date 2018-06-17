В Молдове появится памятник известном актеру

Молдавские власти хотят установить в Бельцах бюст актеру театра и кино Михаю Волонтиру.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы предлагает открыть бюст выдающемуся молдавскому актеру Михаю Волонтиру в северной столице страны — Бельцах. Соответствующий проект вынесен на публичное обсуждение.

"Цель открытия бюста — увековечивание памяти знаменитого актера театра и кино, почетного гражданина муниципия Бельцы, кавалера Ордена республики Михая Волонтира", — отмечено в пояснительной записке.

Предлагается, чтобы памятник появился в Аллее классиков национальной культуры в Бельцах. Покрытие расходов по проектированию, установке и облагораживанию территории вокруг монумента предусмотрены за счет средств, полученных в виде общественных пожертвований, экономических агентов и неправительственных организаций.