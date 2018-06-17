Кишинев до 1812-го: самые старые улицы города

Некоторые нынешние улицы Кишинева были проложены еще до начала XIX века - давайте узнаем об этом подробнее.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik, Нику Гончар. Было время, когда Кишинев, тогда еще глиняный и соломенный, сжигали дотла враги. Но каждый раз жители отстраивали посад заново и жили дальше, преодолевая многие трудности >>> © Sputnik / Л. Мечетович Кишинев из прошлого: угадайте место

Исследователи, анализируя едва ли не самую старую карту Кишинева, составленную русским майором фон Рааном, в конце 80-х годов XVIII века, "примерили" ее на современное расположение улиц нижнего старого города.

Кишиневцы не замечают, что ходят по музейным экспонатам >>>

Оказалось, кое-какие из них совпадают до сих пор. На схеме, приведенной директором Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников Ионом Штефэницэ, мы видим знакомые нам сегодня названия — улицы Романэ, Пушкина, Хыждэу, Григоре Уреке, Петру Рареша. Многие нынешние улицы в этом районе прежде были частью торговых путей, и еще не застраивались.

А нанесенные на схему места, где стоят и поныне Мазаракиевская и Покровская церковь, а также Старый или Михайловский собор (теперь там театр имени Эжена Ионеско) привносят больше точности в понимание того, какую площадь занимал в конце "века осьмнадцатого" Кишинев.