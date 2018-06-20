Какие сюрпризы готовит на open-air фестиваль DescOPERA в будущем году

Фестиваль классической музыки на открытом воздухе DescOPERA только завершился, но организаторы уже строят планы на будущее лето: как удивить публику и оберечь ее от неприятностей непогоды. А музыкальные лягушки, очевидно, снова готовятся к выступлению перед зрителями.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik, Ирина Ляхова. Фестиваль классической музыки на открытом воздухе DescOPERA состоялся в историческо-археологическом комплексе "Старый Орхей", расположенном в Бутученах, уже в третий раз. Один из главных организаторов фестиваля, владелец пансиона Eco-Resort Butuceni Анатолий Ботнару рассказал корреспонденту Sputnik, что ожидает публику в будущем году.

У погоды свое расписание

Погода внесла свои коррективы в организацию фестиваля в нынешний раз. В первый день, когда звучало будоражащее произведение Карла Орфа "Кармина Бурана", она добавила свои густые краски, но на второй день сорвала представление оперы итальянского классика Джузеппе Верди "Набукко".

Спектакль пришлось перенести на понедельник. Но несмотря на то, что в первый будний день, по традиции порицаемый и столь нелюбимый всеми трудовыми людьми, многим труженикам нелегко раскачаться, опера все-таки собрала много публики. Можно сказать, что зрительный зал был полон.

Фестиваль классической музыки в зале и на природе

Кстати, зрительный зал, как и все фестивальные подмостки, исходя из необычности места проведения мероприятия в живописных скалах Бутучен, предстает в особом виде – бархатные кресла в таком эко-театре перевоплощаются в соломенные снопы, создавая идиллическую атмосферу.

Сценические площадки, импровизированно сооруженные, щедро распространяют в воздухе аромат свежей древесины, а оформленные художником-сценографом декорации вписываются в природный ландшафт, который также естественно соединяется с искусственно созданной обстановкой театрального действия, органично становясь одной из частей сценического образа спектакля.

На фестивале DescOPERA все не так, как обычно для театрального или концертного представления. И это касается не только сцен, декораций, зрительного зала. Здесь и сама публика другая. Она ведет себя по-иному, чем в традиционных условиях концертных и театральных залов, где следуют строгим правилам поведения и где существуют свои каноны постижения прекрасного.

© Photo : Евгений Привалов О, как кишиневцы любили этот авангардный театр!

На open-air публика свободней. Она не закована в кресле зрительного зала, а вольна передвигаться как захочется и вздумается, внимая звукам музыки хоть с отвесных скал, в окружении которых проходит фестиваль. Здесь можно устроить небольшой пикник – из купленной или привезенной провизии, и потягивать вино во время действа на сцене.

Здесь можно разговаривать и даже детям пошуметь, играя или выписывая в воздухе гимнастические кренделя, которые они рано или поздно начинают выделывать, потому что природа способствует на такие подвиги, будоражит своими ароматами и свободой движения, особенно на фоне живительных нот прекрасной музыки. Тем более, что в большом пространстве звуки заглушаются и разговор сидящих рядом людей и шумно веселящехся детей не мешает внимать музыке.

Лягушки в Бутученах тоже любят музыку

Каждый год организаторы привносят новшества – и в программу, и в оснащение. В этом году, к примеру, впервые звук удался. Пейзажи прекрасны, но дикую природу не так легко облагородить звуками музыки, для этого необходимо владеть особого качества техникой. И устроители, пообещав разобраться с недочетами звукоаппаратуры, на сей раз довели дело до ума.

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Каждый год появляется по одной новой сцене. В первый раз, в 2016 году, подмостки были сооружены у подножия скал. На следующий год еще одни были возведены у берега реки Реут, которая разделяла музыкантов и слушателей. Произведения Штрауса тогда звучали в том числе и под аккомпанемент квакающих лягушек, что внесло свои милые нюансы в концерт, которые, конечно, возможны только на природе – в чем и прелесть подобного фестиваля.

В этом году на том же месте также звучала музыка Штрауса и состав выступающих не изменился – лягушки не подвели и достойно проквакали полюбившиеся произведения. Очевидно, они теперь станут постоянными участниками фестивальных концертов.

Организаторы сделают вызов погоде: Пусть идет дождь!

Но вернемся к сценам. В нынешнем году организаторы соорудили еще один подмосток. На нем расположилась часть зрителей на концерте, где исполнялась кантата немецкого композитора "Кармина Бурана" на естественно созданном природой пригорке. Как рассказал Анатолий Ботнару, эту сценическую площадку назвали Let’s raining ("Пусть идет дождь"). Тем самым организаторы намерены в следующем году приструнить погоду, обойдя ее своей хитростью.

"Мы решили подстраховаться. В следующем году эта сцена будет доведена до совершенства, у нее появится крыша. Мы также договорились с Фредериком Пфайффер (дирижером и также с одним из организаторов фестиваля – Прим. авт.), и он построит так программу, чтобы люди смогли радоваться, когда пойдет дождь", — говорит Ботнару.

В этом году появился и второй мост через реку Реут. Благодаря ему появилась возможность перенаправить поток публики по отдельному переходу, а по прежде выстроенному мосту дать возможность артистам быстрее дойти до гримерки.

По словам Анатолия Ботнару, программа будущего фестиваля уже согласовывается, и дата его проведения также уточняется, будет он проходить во второй или третий уикенд июня. Впрочем, в следующем году каверзы погоды уже будут не так страшны, и выбор времени организации фестиваля совсем не связан с попыткой предугадать ее настроение.