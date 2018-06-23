Планы на выходные: куда сходить в Кишиневе, если не будет дождя

Публикуем список интересных событий в Кишиневе, которые нельзя пропустить.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. И хоть в эти выходные синоптики обещают дождливую погоду, в Кишиневе и за пределами столицы проходят мероприятия, которые можно посетить, чтобы не сидеть дома.

Национальный день народного молдавского костюма

В Молдове в рамках празднования дня Национального народного костюма пройдет выставка костюмов, старинных и современных, показ мод, концерт фольклорной музыки.

Время и место: 24 июня 11:00-16:00, Кишинев, ул. Мария Чиботарь, 16, Дворец Республики.

Кстати Sputnik Молдова проводит акцию. Мы предлагаем читателям одеть национальную блузку и рассказать на видео, почему вы любите Молдову. Прислать видеоролик нужно на нашу страницу в Facebook. Авторы самого красивого ролика получат призы.

Фестиваль "Поколение Будущего"

Под патронатом Президента Республики Молдова состоится концерт в рамках молодежного фестиваля "Generația Viitorului" ("Поколение будущего").

Ожидается выступление артистов из России, Румынии, Украины и Молдовы: Баста, Monatik, Akcent, SunStrokeProject, DoReDoS.

Состоится церемония награждения 100 выпускников со всей страны, добившихся наилучших результатов в учебе.

Время и место: 24 июня 2018, воскресенье, 18:00. Кишинев, стадион политехнического университета на Рышкановке.

Ягодная ярмарка

Ярмарка летних ягод "Berry Fair" пройдет в Кишиневе. Можно будет попробовать и купить ягоды, продегустировать блюда и напитки из них.

Место и время: 24 июня, в воскресенье, с 10:00. Сквер Кафедрального собора, Кишинев.