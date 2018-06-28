Молдова между 1940-м и 1944-м: историки скажут свое слово

Международная конференция в Кишиневе соберет ведущих историков Молдовы и других стран, специализирующихся на периоде Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Международная научная конференция, посвященная периоду истории Молдовы начала 40-х годов ХХ века, состоится в четверг в Кишиневе.

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Встреча историков и общественных делителей пройдет в Российском центра науки и культуры, под патронатом президента Молдовы Игоря Додона. Конференция получила название "Молдавия между 28 июня и 24 августа: мифы и реалии ее участия во Второй мировой войне. К 77-летию начала ВОВ и 78-летию освобождения от румынской оккупации", сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе РЦНК.

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Начало мероприятия намечено на 9.30. С приветственным словом к участникам встречи обратятся президент Молдовы Игорь Додон, посол России в Молдове Фарит Мухаметшин и глава представительства Россотрудничества Михаил Давыдов, ветераны Великой Отечественной войны.

О событиях, связанных с Великой Отечественной войной, а также присоединением Восточной Молдовы к СССР и освобождением Молдовы от немецко-румынских фашистских захватчиков, расскажут историки и политологи Сергей Назария, — который представит свою монографию "Бессарабский вопрос", — Петр Шорников, Валентина Веременко (Санкт-Петербург), Александр Буриан, Петр Бойко, Евгений Брик, Николай Бабилунга, Лев Криштапович (Белоруссия) и другие.