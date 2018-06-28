Сурганова показала свое путешествие в Молдову

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Солистка российской рок-группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова назвала Кишинев маленькой Швейцарией. В четверг она разместила в соцсетях видео своей прогулки по молдавской столице.
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Сначала Сурганова побывала в парке Валя Морилор (Долина мельниц), отметив схожесть находящегося там озера с женевским.
"Чем вам не Швейцария, чем не Женевское озеро? И даже признания в любви есть прямо на парапете… Прекрасная страна – Молдова", — сказала артистка.
А на втором видео рок-музыкант находится на улице Евгения Коки.
"Ягоды, фрукты прямо в центре города. Молдова — страна контрастов", — отметила музыкант.
Интересно, что в гастрольном графике Сургановой выступлений в Молдове пока не значится. Впервые коллектив "Сурганова и Оркестр" сольно выступил в нашей стране в июле 2017 года.
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За десять лет до этого коллектив приезжал в нашу страну на рок-фестиваль.