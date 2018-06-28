Приднестровцы высказали свое мнение о Крещении Руси

ТИРАСПОЛЬ, 28 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье определились призеры Молодежного конкурса творческих работ "России верные сыны", посвященного знаменательным и памятным датам России. Их имена уже опубликованы на сайте Союза русских общин Приднестровья, который проводит этот мероприятие уже пять лет подряд.

В этом году ребятам предложили поразмышлять над тремя темами: "Так крестили Русь" — к 1030-летию крещения Руси, "Здесь рождала русская душа славу и бессмертье Сталинграда" — к 75-летию Сталинградской битвы, "Великие писатели России: А. Солженицын, И. Тургенев, М. Горький" — к юбилейным датам рождения прозаиков.

Как отметила руководитель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, очень много оригинальных работ, которые удивили индивидуальным подходом и свободой мысли. Она обратила внимание и на то, что детям интереснее писать на темы, которые не включены в школьную программу.

"Очень интересные работы. Ребята оригинально написали про Крещение Руси. Эти работы потом зачитывал священнослужитель. Мы с ним долго не могли определиться с призерами, ведь дети размышляли о христианстве, о православной вере. Некоторые сошлись во мнении, что христианство было особо необходимо во времена князя Владимира", — рассказала Кохтарева.

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Всего в этом году в конкурсе приняло участие около 300 детей в возрасте от 10 до 19 лет. А в финале жюри рассмотрело почти 60 работ. Наградят победителей осенью.

"Мы думаем, что возрастной ценз участников, который ограничивается 10-летними детьми, надо пересмотреть. В следующем году мы расширим возрастные рамки и включим в конкурсную программу рисунки для детей до 10 лет", — поделилась планами Кохтарева.

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Конкурс "России верные сыны" был организован Союзом русских общин Приднестровья при поддержке департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.