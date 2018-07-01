Эксклюзивное интервью Клеопатры Стратан: звезда раскрыла тайны своей жизни

Невероятный успех после продолжительной паузы: Клеопатра Стратан берет новые вершины в свои 15 лет.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Сенсационное возвращение: Клеопатра Стратан, которая в свои три года взорвала музыкальные чарты песней "Ghiţă" ("Гицэ"), вернулась после 12-летней паузы с новой композицией "Te las cu inima" по мотивам нашумевшего хита, изумив пользователей преображением. Всего за пару недель клип на новую песню посмотрели в Youtube более девяти миллионов человек.

Клеопатра Стратан дала эксклюзивное интервью журналистам радиостудии Sputnik, поведав о том, чем она занималась в течение 12 лет. Юная певица рассказала, что все это время много работала над собой, сделав акцент на образование, но не прекращала заниматься музыкой.

"Делала то, что приносит мне удовольствие, а именно — уроки театра, вокала и игры на фортепиано… Люблю писать. Работаю над трилогией и хочу закончить ее в этом году. Люблю писать стихи и песни", — отметила Клеопатра, добавив, что еще одним ее увлечением стала кулинария.

Исполнительница рассказала и о своей новой песне "Te las cu inima".

"Режиссером видеоклипа стал Роман Бурлака. Идея "Гицэ" появилась из текста песни. И поэтому мы подумали экранизировать это в видеоклипе, как символ, как метафору и, в первую очередь, как персонаж", — пояснила Клеопатра, подчеркнув, что рада успеху своей новой композиции.

Девушка мечтает сформировать группу вместе со своим братом Чезарем (он тоже занимается музыкой) и отцом — известным певцом Павлом Стратаном.

В планах у юной артистки продолжить обучение музыке. На вопрос о том, пользуется ли она вниманием со стороны молодых людей, девушка отметила, что на дела амурные у нее пока нет времени, так как она сконцентрирована на музыке и различных проектах, в которых принимает участие.

Клеопатре 15 лет. Она учится в школе и уже перешла в 10 класс.

А это ее первый клип, на известную песню "Ghiţă". Здесь Клеопатра совсем малышка.

С полной версией интервью Клеопатры Стратан можно ознакомиться здесь.