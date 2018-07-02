Какой сюрприз готовит приднестровцам фестиваль "Фортепианные ночи"

В рамках XVI Международного фестиваля "Фортепианные ночи" в Тирасполе пройдет концерт с участием зарубежных исполнителей.

ТИРАСПОЛЬ, 2 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Впервые в Тирасполе состоится двойной концерт фортепиано с оркестром, в котором выступят сразу два пианиста – Мишель и Николь Бурдонкль. Пройдет он в рамках XVI Международного фестиваля "Фортепианные ночи".

"Впервые в Тирасполе, в рамках фестиваля, приднестровская публика услышит столь масштабное произведение молдавского композитора Давида Федова, как Фортепианный концерт с оркестром", — рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора Французского альянса в Молдове Адриан Чиботару.

© Sputnik / Irina Leahova Одна премьера – и в Кишиневе, и в Тирасполе

Фестиваль в Молдове проводится уже 16-й год подряд. Его инициатором стал французский музыкант Мишель Бурдонкль. Идею поддержал Французский альянс в Молдове и Французское посольство.

В этом году фестиваль стартовал 21 июня в большой для Франции праздник — День музыки. В Кишиневе, в рамках фестиваля, также уже состоялось три концерта. Намечен еще один — на 4 июля. Пройдет он в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Под аккомпанемент симфонического оркестра филармонии выступят Мишель и Николь Бурдонкль (отец и сын).

Французские музыканты также примут участие в концерте, который состоится 6 июля в Тирасполе, в большом зале Дворца Республики. Они исполнят Концерт для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка. На сцене выступит и молдавская артистка, уже многие годы живущая во Франции, — Екатерина Баранова. В ее исполнении прозвучит Фортепианный концерт молдавского композитора Давида Федова.

В программе вечера также — увертюра "Корсар" Гектора Берлиоза и три ноктюрна Клода Дебюсси. Произведения прозвучат под аккомпанемент Приднестровского государственного симфонического оркестра под управлением Григория Мосейко.