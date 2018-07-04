Педагоги-русисты Молдовы награждены медалями Пушкина

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин в среду наградил учителей-русистов нашей страны медалью Пушкина.

Церемония вручения состоялась в Кишиневе, в Посольстве России в Молдове.

Медалей Пушкина удостоены доцент Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо, заместитель председателя Молдавского общества преподавателей русского языка и литературы Елена Сирота и учитель высшей категории, член МОПРЯЛ Любовь Кара.

"Международная медаль Пушкина — это особая честь, ею удостаивают преподавателей русского языка и литературы. Мы признательны вам за ваш труд, который вы осуществляете несмотря на трудности, встающие у вас на пути", — отметил Мухаметшин.

Педагоги-лауреаты отметили высокий вклад Посольства России в Молдове и МОПРЯЛ в дело сохранения русского языка в нашей стране.

Ректор Славянского университета Молдовы, председатель МОПРЯЛ Татьяна Млечко поблагодарила российскую дипмиссию и завершающего свою командировку Фарита Мухаметшина за внимание, которое уделяется преподавателям русского языка и литературы в Молдове и русскому миру страны в целом.

Все участники встречи получили в подарок от посольства и Российского центра науки и культуры издания энциклопедии "Русский язык" и монографии известного пушкиниста Виктора Кушниренко о Бессарабии эпохи южной ссылки великого классика.