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Бендерская крепость

Бендерская крепость преобразится, и подступы к ней приобретут новый вид

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Ко Дню города Бендеры территория Исторического военного мемориального комплекса "Бендерская крепость" будет облагорожена. Что нового появится у знаменитой фортификации, корреспонденту Sputnik рассказал директор Бендерской крепости Александр Яськов.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Нынешней осенью Бендеры отмечают свой 610-й юбилей. К этой дате приурочены многие преобразования в обустройстве города, в планах также облагородить одну из главных его достопримечательностей — Исторический военно-мемориальный комплекс "Бендерская крепость" — и сделать его привлекательным для туристов.

"Ко дню города, к юбилею, откроется главный вход со стороны улицы Панина и парковая зона. Можно будет бесплатно прогуляться по территории парка. А те, кто хочет посетить цитадель, провести экскурсию, то со стороны Сторожевой башни будет стоять кассовый узел, где туристы смогут приобрести билет", — рассказал директор Бендерской крепости Александр Яськов. 

Ядро в Бендерской крепости
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Парковая зона пока в процессе создания. На ее территории уже разбиты зеленые насаждения, высажена трава, планируется, что всю эту живую палитру украсят розы – всего намерены высадить около 5 тысяч кустов. 

Уже практически завершены работы по созданию выставочного зала, который располагается также на территории парка. Фактически это новое экспозиционное пространство в Приднестровье, появление которого на территории одного из главных туристических объектов позволит приднестровским художникам заявить о себе более широкой аудитории. Предполагается, что здесь будут проходить временные тематические выставки и представляться различные экспонаты, как из частных коллекций, так и из фондов приднестровских музеев. 

На территории парка откроются также площадки для ремесленников, для выносной торговли. Здесь установят и стационарную сцену, на которой можно будет проводить различные концерты, представления. А на следующий год запланировано открытие на территории парка гостинично-ресторанного комплекса со стоянкой. Проще говоря, в комплексе "Бендерская крепость" налаживается инфраструктура, которая позволит ему стать привлекательным туристическим центром.

По словам директора Бендерской крепости, у исторического объекта появился ряд новшеств, которые упрощают туристам возможность его посещения.

"Мы получили право на осуществление валютных операций в иностранной валюте. То есть теперь турист свободно может оплатить входной билет в любой валюте, которая имеет хождения на территории Приднестровья", — отметил он. 

Троллейбус
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По словам Яськова, сайт Бендерской крепости, который предоставляет информацию на двух языках, русском и английском, — в стадии совершенствования. На нем уже можно увидеть различного рода фотографический материал, видео, 3D-экскурсии. Также через сайт есть возможность оплаты онлайн, но пока только для тех посетителей, которые владеют карточками, имеющими хождение на территории Приднестровья.

Как рассказал собеседник, особый интерес к крепости проявляют азиатские туристы, из Европы частыми гостями бывают путешественники из Германии. А с правого берега Днестра ежедневно приезжает полтора десятка частных автомобилей, не говоря уже о тех посетителях, которые перемещаются на рейсовых автобусах.

Всего за прошлый год Бендерскую крепость посетило около 20 тысяч туристов. В этом году показатели по первому полугодию увеличились почти вдвое.

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Теги:
комплекс, туристы, Бендерская крепость, Александр Яськов, Бендеры
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