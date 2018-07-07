Ночь Ивана Купалы: сорвать цветок папоротника и увидеть будущее

Узнайте о множестве примет, поверий и обрядов на Ивана Купалу, который отмечается в субботу.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Никто точно не знает не то что год, даже конкретный век, когда календы языческого бога Купалы слились у восточных славян с Рождеством Иоанна Крестителя.

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Но факт остается фактом — вот уже много поколений кряду мы отмечает день и ночь Ивана Купалы.

В день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

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Символами праздника стали два цветка. Один из них, не существующий в природе, цветок папоротника. По легенде, он распускается один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, и может одарять человека даром предвидения, а также способностью находить клады.

Другой цветок — Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий — воды и огня.

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По легенде, цветок папоротника распускается только один раз в году — в ночь на Ивана Купалу.

Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землей на метлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которую только можно представить — ведьмам, колдунам, водяным, русалкам, лешим. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву.

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Ивана Купалу называли также Травником — в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства — при условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. На Купалу крестьяне открывали большой покос.